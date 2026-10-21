Boca tiene rival confirmado, fecha y sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Atlético Mineiro será el rival de Boca en la final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto brasileño hizo valer la ventaja obtenida en el partido de ida y consiguió la clasificación pese a caer por 2-0 ante Montevideo City Torque en Uruguay , en el encuentro que definió la última llave de semifinales.

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El equipo uruguayo se impuso con goles de Kevin Silva y Gary Kagelmacher en los minutos finales, pero no logró revertir la serie. El contundente 3-0 que el Galo había conseguido en Belo Horizonte resultó determinante para sellar su pasaje a la definición continental.

De esta manera, Boca y Atlético Mineiro se medirán el próximo sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia . El horario del encuentro todavía deberá ser confirmado oficialmente por la Conmebol.

El Xeneize afrontará su tercera final de la Copa Sudamericana con el objetivo de mantener su invicto en definiciones del certamen. En sus dos participaciones anteriores, el conjunto de la Ribera se consagró campeón: en 2004, tras vencer a Bolívar, y en 2005, cuando derrotó a Pumas de México.

Boca acumula dos títulos en la competencia, una cifra que comparte con Independiente, Lanús, Liga de Quito, Athletico Paranaense e Independiente del Valle. Una nueva consagración le permitiría alcanzar los tres trofeos y convertirse en el máximo ganador histórico del torneo.

Del otro lado estará un Atlético Mineiro que buscará sumar un nuevo título internacional. El conjunto brasileño viene de protagonizar definiciones continentales en las últimas temporadas: perdió la final de la Copa Libertadores 2024 ante Botafogo y la de la Copa Sudamericana 2025 frente a Lanús.

El antecedente más reciente en finales representa un desafío para el Galo, que intentará dejar atrás esas derrotas y conquistar el título frente a uno de los clubes más laureados del continente.

Boca y Atlético Mineiro, un antecedente marcado por la polémica

El enfrentamiento entre ambos equipos remite inevitablemente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2021, una serie que quedó marcada por las controversias arbitrales y los graves incidentes posteriores al partido de vuelta.

En aquella oportunidad, Boca quedó eliminado por penales ante Atlético Mineiro después de que el VAR le anulara goles en los dos encuentros de la serie. Las decisiones generaron fuertes reclamos por parte del plantel y de los dirigentes del club argentino.

La tensión alcanzó su punto máximo tras la revancha disputada en el estadio Mineirão de Belo Horizonte. Una vez finalizado el encuentro, se produjeron enfrentamientos entre futbolistas, integrantes de los cuerpos técnicos y directivos de Boca con personal de seguridad y efectivos de la policía militar brasileña.

Las imágenes de los incidentes mostraron corridas, gases lacrimógenos y lanzamiento de vallas metálicas en los pasillos del estadio. La situación obligó a la delegación xeneize a permanecer durante casi doce horas dentro de un micro frente a una dependencia policial de Belo Horizonte antes de emprender el regreso a Buenos Aires.

Como consecuencia de los hechos, la Conmebol impuso sanciones económicas y suspensiones a varios integrantes de la delegación de Boca, entre ellos Marcos Rojo, Sebastián Villa y Cristian Pavón, además de miembros del Consejo de Fútbol.

Cinco años después de aquel episodio, ambos clubes volverán a encontrarse en un escenario decisivo, aunque esta vez con un título continental en juego. Boca buscará ampliar su historia en la Copa Sudamericana, mientras que Atlético Mineiro intentará coronar su campaña con una consagración que le permita dejar atrás las frustraciones recientes.