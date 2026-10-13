Se terminó la novela: la Justicia confirmó el Maracaná para la revancha entre Vasco y Boca

La incertidumbre llegó a su fin. Vasco da Gama podrá recibir a Boca en el Maracaná por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, luego de que la Justicia de Río de Janeiro dejara sin efecto la medida cautelar que había vuelto a bloquear el uso del estadio durante el fin de semana.

Brasil: la Justicia dictaminó que Vasco da Gama recibirá a Boca en el Maracaná por la Copa Sudamericana

Giro inesperado para Boca-Vasco: la Justicia frenó el Maracaná y la revancha volvió a quedar sin sede

La nueva resolución fue publicada este martes por la mañana y restableció la habilitación del mítico escenario carioca para el duelo del martes 20 de octubre a las 21.30 . El fallo obliga a Fla-Flu Serviços S/A , la concesionaria que administra el Maracaná, a poner el estadio a disposición del Vasco para el encuentro ante el Xeneize.

La historia había tenido un giro abrupto apenas tres días atrás. El viernes, la Justicia había autorizado a Vasco a utilizar el Maracaná y el club inició inmediatamente la venta de entradas. Sin embargo, el sábado una nueva cautelar suspendió esa decisión después de una presentación del consorcio integrado por Flamengo y Fluminense.

El argumento central para frenar el partido estaba relacionado con la seguridad, ya que ese mismo día está previsto un encuentro de básquet entre Flamengo y Botafogo en el Maracanãzinho , ubicado en el mismo complejo. La concesionaria advirtió sobre los riesgos de hacer coincidir a distintas parcialidades en una misma zona.

Vasco volvió a recurrir a la Justicia y sostuvo que una semifinal continental debía tener prioridad. Además, presentó como respaldo los informes del Ministerio Público y de los organismos de seguridad , que consideraban al Maracaná como una sede adecuada para el encuentro.

Más de 45 mil entradas ya estaban vendidas

Otro punto que terminó pesando en la resolución fue la cantidad de localidades ya comercializadas. Vasco había vendido más de 45 mil entradas antes de que apareciera el nuevo freno judicial y este martes, tras conocerse el fallo favorable, volvió a habilitar la venta.

El tribunal también tuvo en cuenta que un cambio de escenario a pocos días del partido podía generar problemas logísticos y de seguridad para los hinchas que ya tenían sus tickets. El Nilton Santos, estadio de Botafogo, había aparecido como una de las alternativas, aunque Vasco rechazaba esa opción por el césped sintético y por la diferencia de capacidad.

São Januário tampoco resultaba viable para esta instancia porque no alcanza las 30 mil localidades exigidas por el reglamento de Conmebol para un partido de estas características.

Conmebol había puesto un ultimátum

La indefinición había llegado al punto de obligar a intervenir a Conmebol. El plazo original para que Vasco informara oficialmente el estadio vencía el 10 de octubre, pero el organismo decidió extenderlo hasta este martes 13 debido a las idas y vueltas judiciales.

Si Vasco no conseguía presentar los permisos correspondientes, la propia Confederación podía terminar definiendo el escenario de la revancha. El fallo conocido esta mañana destrabó finalmente esa situación.

Mientras tanto, la serie comenzará este martes en La Bombonera, donde Boca recibirá a Vasco desde las 21.30. Una semana más tarde llegará la definición en Río de Janeiro, ahora sí con el Maracaná confirmado como escenario.