    • 13 de octubre de 2026 - 10:10

    Se terminó la novela: la Justicia confirmó el Maracaná para la revancha entre Vasco y Boca

    Después de varios fallos cruzados y una marcha atrás judicial, el tribunal de Río de Janeiro volvió a habilitar el estadio. La revancha por la semifinal de la Sudamericana se jugará el 20 de octubre y Vasco ya reabrió la venta de entradas.

    La Justicia brasileña volvió a habilitar el Maracaná para la revancha entre Vasco da Gama y Boca.

    La Justicia brasileña volvió a habilitar el Maracaná para la revancha entre Vasco da Gama y Boca.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La incertidumbre llegó a su fin. Vasco da Gama podrá recibir a Boca en el Maracaná por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, luego de que la Justicia de Río de Janeiro dejara sin efecto la medida cautelar que había vuelto a bloquear el uso del estadio durante el fin de semana.

    Leé además

    La Justicia de Río volvió a impedir que Vasco utilice el Maracaná para la revancha ante Boca.

    Giro inesperado para Boca-Vasco: la Justicia frenó el Maracaná y la revancha volvió a quedar sin sede
    brasil: la justicia dictamino que vasco da gama recibira a boca en el maracana por la copa sudamericana

    Brasil: la Justicia dictaminó que Vasco da Gama recibirá a Boca en el Maracaná por la Copa Sudamericana

    La nueva resolución fue publicada este martes por la mañana y restableció la habilitación del mítico escenario carioca para el duelo del martes 20 de octubre a las 21.30. El fallo obliga a Fla-Flu Serviços S/A, la concesionaria que administra el Maracaná, a poner el estadio a disposición del Vasco para el encuentro ante el Xeneize.

    De la confirmación a la marcha atrás y otra vez al Maracaná

    La historia había tenido un giro abrupto apenas tres días atrás. El viernes, la Justicia había autorizado a Vasco a utilizar el Maracaná y el club inició inmediatamente la venta de entradas. Sin embargo, el sábado una nueva cautelar suspendió esa decisión después de una presentación del consorcio integrado por Flamengo y Fluminense.

    El argumento central para frenar el partido estaba relacionado con la seguridad, ya que ese mismo día está previsto un encuentro de básquet entre Flamengo y Botafogo en el Maracanãzinho, ubicado en el mismo complejo. La concesionaria advirtió sobre los riesgos de hacer coincidir a distintas parcialidades en una misma zona.

    Vasco volvió a recurrir a la Justicia y sostuvo que una semifinal continental debía tener prioridad. Además, presentó como respaldo los informes del Ministerio Público y de los organismos de seguridad, que consideraban al Maracaná como una sede adecuada para el encuentro.

    Más de 45 mil entradas ya estaban vendidas

    Otro punto que terminó pesando en la resolución fue la cantidad de localidades ya comercializadas. Vasco había vendido más de 45 mil entradas antes de que apareciera el nuevo freno judicial y este martes, tras conocerse el fallo favorable, volvió a habilitar la venta.

    El tribunal también tuvo en cuenta que un cambio de escenario a pocos días del partido podía generar problemas logísticos y de seguridad para los hinchas que ya tenían sus tickets. El Nilton Santos, estadio de Botafogo, había aparecido como una de las alternativas, aunque Vasco rechazaba esa opción por el césped sintético y por la diferencia de capacidad.

    São Januário tampoco resultaba viable para esta instancia porque no alcanza las 30 mil localidades exigidas por el reglamento de Conmebol para un partido de estas características.

    Conmebol había puesto un ultimátum

    La indefinición había llegado al punto de obligar a intervenir a Conmebol. El plazo original para que Vasco informara oficialmente el estadio vencía el 10 de octubre, pero el organismo decidió extenderlo hasta este martes 13 debido a las idas y vueltas judiciales.

    Si Vasco no conseguía presentar los permisos correspondientes, la propia Confederación podía terminar definiendo el escenario de la revancha. El fallo conocido esta mañana destrabó finalmente esa situación.

    Mientras tanto, la serie comenzará este martes en La Bombonera, donde Boca recibirá a Vasco desde las 21.30. Una semana más tarde llegará la definición en Río de Janeiro, ahora sí con el Maracaná confirmado como escenario.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Rosario Central presentó un ambicioso proyecto para que el Gigante de Arroyito vuelva a ser sede de un Mundial en 2030.

    El Gigante desafía al Monumental: Rosario Central quiere llevar el Mundial 2030 a Arroyito

    Por Redacción Diario de Cuyo
    CAT. B. PANDORA VS OLIMPO

    Fecha 5 de la Liga F7: todos los resultados, goles y figuras de los partidos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    escandalo en floresta: cobro un penal y lo anulo tras ver la jugada en un celular

    Escándalo en Floresta: cobró un penal y lo anuló tras ver la jugada en un celular

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Campeón. Tomás Ferrandiz se adjudicó el Torneo de Andes Talleres y ahora se enfoca en el Nacional y el Panamericano.

    Tomás Ferrandiz copó Mendoza y apunta a un final de año de doble competencia

    Por Ariel Poblete