Cuándo y dónde Boca Juniors jugará la final de la Copa Sudamericana: la llave que definirá su rival

La final de la Copa Sudamericana 2026 ya tiene sede y fecha confirmadas. E l partido decisivo se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, escenario que recibirá por primera vez una definición única del certamen continental. Mientras se define al segundo finalista, crece la expectativa de los hinchas por conocer el horario y los detalles de la venta de entradas.

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El estadio, que habitualmente recibe los partidos de la selección colombiana, tiene capacidad para más de 46.000 espectadores. Según la información difundida sobre la organización, el recinto atraviesa trabajos de remodelación en las tribunas, los accesos y el campo de juego, aspectos que fueron inspeccionados por la Conmebol entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre.

Aunque la Conmebol todavía no confirmó el horario oficial, las franjas estimadas ubican el inicio del encuentro a las 17 en Argentina, Brasil y Uruguay; a las 16 en Venezuela y Bolivia; a las 15 en Colombia, Perú y Ecuador, y a las 14 en México.

A qué hora se jugaría la final de la Sudamericana

La final se disputará a partido único y en cancha neutral, por lo que ninguno de los dos equipos tendrá la condición de local. Si hay empate durante los 90 minutos reglamentarios, se jugará un alargue de 30 minutos y, si la igualdad persiste, el campeón se definirá por penales.

Boca Juniors consiguió su lugar en la definición tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en Brasil, resultado que le permitió imponerse por 3-2 en el global y revertir la derrota por 1-0 sufrida en la ida, en la Bombonera.

Los goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes sellaron la clasificación del conjunto argentino, que buscará conquistar su tercera Copa Sudamericana, después de los títulos obtenidos en 2004 y 2005.

El rival saldrá de la serie entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. El equipo brasileño, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, llega con una ventaja de 3-0 y disputará la revancha este miércoles a las 19 en el estadio Centenario de Montevideo.

Argentina buscará mantener la racha reciente en el torneo: Racing se consagró campeón en 2024 y Lanús levantó el trofeo en 2025.

Qué gana el campeón de la Sudamericana 2026

Además del título continental, el ganador de la final en Barranquilla obtendrá dos premios deportivos importantes: una plaza directa en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y el derecho a disputar la Recopa Sudamericana 2027 frente al campeón de la Libertadores.

Estos incentivos convierten la definición en un objetivo clave para los dos equipos que lleguen a la instancia decisiva, tanto por la posibilidad de levantar un trofeo internacional como por el acceso a las principales competencias continentales de la próxima temporada.

Cómo comprar entradas para la final

Por el momento, la venta de entradas no comenzó y la Conmebol no anunció una fecha de inicio. Sin embargo, los hinchas interesados pueden registrarse previamente en el sitio oficial de la entidad para recibir información prioritaria sobre la disponibilidad de localidades cuando se habilite la comercialización.

Los simpatizantes de Boca deberán estar atentos a los próximos anuncios oficiales, en los que se espera que se informen los precios, las categorías de localidades, las modalidades de compra y las condiciones de acceso al estadio.