Boca cayó ante Vasco da Gama por 1 a 0 y ahora deberá ir por la heroica a Brasil para meterse en la final

Boca Juniors cayó 1-0 ante Vasco da Gama en la Bombonera en la apertura de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana, dejó escapar un invicto de 17 partidos y quedó obligado a llevarse la revancha por dos o más goles de diferencia para avanzar a la definición del certamen continental. Si se impone por la mínima, habrá penales.
En un partido de copa, los errores se pagan caro. Y el Xeneize lo sufrió en carne propia a los 24 minutos de juego. Lautaro Di Lollo dejó viva una pelota en su campo en lugar de sacarla al córner o al lateral y, de esa jugada, llegó un centro de Andrés Gómez a la cabeza de Adson, quien anticipó a Jagger Herrera para marcar el 1-0 en Buenos Aires.
Ya en el segundo tiempo, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena mostró rebeldía para ir a buscar el resultado sin su emblema, Leandro Paredes, por lesión. Esa ausencia le quitó generación de juego, que intentó reemplazar por el vértigo de Leonel Flores (muy impreciso) y el picante ingreso de Sebastián Villa en el complemento.
Mientras tanto, Vasco da Gama apostó a los contragolpes, pero su plan quedó herido a falta de media hora para el final por la insólita expulsión de Gómez: recibió dos amarillas correctas en cinco segundos por entorpecer el saque de un tiro libre y empujar al árbitro Piero Maza, y se tuvo que ir a las duchas antes de tiempo.
Con la superioridad numérica, Boca Juniors tuvo varias ocasiones para alcanzar la igualdad, pero falló en la puntada final, y ahora todo se resolverá el próximo martes desde las 21:30 (hora argentina) con sede a confirmar, ya que El Gigante de la Colina todavía no sabe si podrá hacer de local en el estadio Maracaná. Antes de eso, los del Vasco Arruabarrena se medirán el viernes en idéntico horario a Talleres por el Torneo Clausura.