Boca cayó ante Vasco da Gama por 1 a 0 y ahora deberá ir por la heroica a Brasil para meterse en la final

El Xeneize cayó en la Bombonera por el gol de Adson a los 24 minutos de juego y el próximo martes deberá ganar por dos o más tantos para avanzar en los 180 minutos a la definición del certamen.

Boca Juniors cayó 1-0 ante Vasco da Gama en la Bombonera en la apertura de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana, dejó escapar un invicto de 17 partidos y quedó obligado a llevarse la revancha por dos o más goles de diferencia para avanzar a la definición del certamen continental. Si se impone por la mínima, habrá penales.

En un partido de copa, los errores se pagan caro. Y el Xeneize lo sufrió en carne propia a los 24 minutos de juego. Lautaro Di Lollo dejó viva una pelota en su campo en lugar de sacarla al córner o al lateral y, de esa jugada, llegó un centro de Andrés Gómez a la cabeza de Adson, quien anticipó a Jagger Herrera para marcar el 1-0 en Buenos Aires.

Ya en el segundo tiempo, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena mostró rebeldía para ir a buscar el resultado sin su emblema, Leandro Paredes, por lesión. Esa ausencia le quitó generación de juego, que intentó reemplazar por el vértigo de Leonel Flores (muy impreciso) y el picante ingreso de Sebastián Villa en el complemento.

Mientras tanto, Vasco da Gama apostó a los contragolpes, pero su plan quedó herido a falta de media hora para el final por la insólita expulsión de Gómez: recibió dos amarillas correctas en cinco segundos por entorpecer el saque de un tiro libre y empujar al árbitro Piero Maza, y se tuvo que ir a las duchas antes de tiempo.