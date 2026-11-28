La consagración del "Verdao" en la Libertadores definió el cruce ante el "Xeneize", campeón de la Sudamericana. El primer capítulo será en La Bombonera y la definición se resolverá en Brasil.

La consagración de Palmeiras en la Copa Libertadores no solo significó una nueva estrella continental para el conjunto brasileño, sino que también dejó definida otra competencia internacional que tendrá a Boca como protagonista. El Xeneize y el Verdao se enfrentarán en la Recopa Sudamericana, el certamen que reúne a los ganadores de los dos principales torneos de Conmebol.

El conjunto paulista aseguró su boleto tras imponerse por 1 a 0 ante Estudiantes de La Plata en la final de la Libertadores disputada en el Estadio Centenario de Montevideo. Por su parte, Boca obtuvo su lugar en esta definición luego de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

Días, horarios y sedes de la serie La definición se disputará en febrero y tendrá su primer capítulo en La Bombonera. El partido de ida está programado para el miércoles 17 de febrero, mientras que la revancha se jugará exactamente una semana después, el miércoles 24 de febrero, en Brasil.

El cronograma confirmado para la serie es el siguiente: