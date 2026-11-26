El fútbol brasileño quedó sacudido por la detención de David Correa da Fonseca , delantero del Vasco da Gama , quien fue arrestado este jueves mientras participaba de un entrenamiento en Río de Janeiro . El jugador, que enfrentó a Boca en la Copa Sudamericana , está investigado por presuntos vínculos con una organización criminal , además de una causa por intento de homicidio y obstrucción de la Justicia .

El operativo estuvo a cargo de agentes de las policías civiles de Río de Janeiro y Espírito Santo en el Centro de Entrenamiento Moacyr Barbosa , en el barrio de Jacarepaguá . Según informó el diario O Globo , el arresto se concretó a las 10:40 , hora local. En las imágenes que circularon en redes se ve al delantero con la ropa de entrenamiento mientras los efectivos lo escoltan hacia el estacionamiento del complejo.

La prisión preventiva fue firmada por la jueza Cristina Eller Pimenta Bernardo , del 5° Juzgado Criminal de Serra , en el estado de Espírito Santo . La magistrada consideró que la detención era necesaria para garantizar el orden público y preservar la producción de pruebas .

Uno de los puntos centrales es la sospecha de que Correa y Hayner William Monjardim Cordeiro , lateral derecho del Vila Nova (con pase del Santos ), intentaron comprar el silencio de testigos . Cordeiro también quedó detenido en la misma causa.

La resolución se apoyó en mensajes recuperados del celular del delantero, intercambiados en julio , y en dos declaraciones ante la Policía del 6 de noviembre . Una de ellas pertenece a una víctima de un intento de homicidio atribuido a otros imputados. Según su relato, mientras estaba internada, Correa habría ofrecido 5.000 reales (unos 872 dólares ) a su hermana para que dejara de señalar a uno de los sospechosos. La defensa del jugador cuestionó esa acusación y sostuvo que, en una declaración anterior, la propia víctima había negado que existiera ese ofrecimiento.

Los antecedentes de la causa

No es la primera medida que involucra al futbolista. El 31 de agosto, durante la Operación A Tropa, la Policía Civil de Espírito Santo allanó su casa en Barra da Tijuca y el centro de entrenamiento del Vasco, y secuestró dos teléfonos celulares. La investigación busca desarticular una presunta organización dedicada al tráfico de drogas y armas.

El 29 de octubre, la jueza había rechazado un primer pedido de prisión preventiva y le había ordenado entregar su pasaporte. Los nuevos mensajes y los testimonios del 6 de noviembre la llevaron a cambiar su decisión. La Policía confirmó que los arrestos forman parte de la segunda fase del operativo, con participación del Departamento Especializado de Homicidios y Protección a la Persona (DEHPP) y apoyo de la Policía Civil de Río de Janeiro.

Qué dijo el jugador

Correa, oriundo de Serra, negó ante la Justicia cualquier participación en actividades de tráfico de drogas y armas, aunque reconoció que conoce a personas de Espírito Santo vinculadas con la investigación. Por ahora permanece detenido mientras avanza el proceso, y la causa sigue abierta para determinar el alcance de su presunta participación.