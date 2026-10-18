Boca confirmó los convocados ante Vasco y Paredes viaja: la incógnita es si tendrá minutos

Boca confirmó la lista de convocados para la decisiva revancha frente a Vasco da Gama y la gran noticia fue la presencia de Leandro Paredes. El mediocampista viajará junto al plantel a Río de Janeiro apenas 11 días después de sufrir un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho y ahora la principal incógnita pasa por saber si Rodolfo Arruabarrena decidirá utilizarlo en el Maracaná.

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El Xeneize enfrentará al conjunto brasileño este martes desde las 21.30 , por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. La serie llega 1-0 a favor de Vasco después de su victoria en la Bombonera, por lo que Boca necesita ganar para mantener vivo el sueño de alcanzar la definición continental.

La inclusión de Paredes representa una señal positiva después de varios días en los que su presencia parecía prácticamente descartada. El campeón del mundo aceleró su recuperación, volvió a trabajar con pelota y mostró una evolución que terminó convenciendo al cuerpo técnico para incluirlo entre los futbolistas que estarán disponibles en Brasil.

Que esté convocado, sin embargo, no garantiza que vaya a jugar . Paredes sufrió la lesión después de ingresar durante el segundo tiempo frente a Instituto de Córdoba y, cuando llegue el partido ante Vasco, habrán pasado solamente 11 días desde el problema muscular.

Una lesión de esas características suele demandar alrededor de tres semanas de recuperación, por lo que los tiempos son considerablemente más cortos de lo habitual. Arruabarrena ya había anticipado que cualquier decisión dependería tanto de las sensaciones del futbolista como de la evaluación del cuerpo médico.

El escenario que aparece como más prudente es que Paredes comience entre los suplentes y pueda ingresar si el desarrollo del encuentro lo requiere, aunque la determinación definitiva se tomará cerca del partido. El propio jugador manifestó durante estos días su intención de estar disponible para acompañar al equipo en uno de los encuentros más importantes de la temporada.

Su importancia dentro del funcionamiento de Boca es evidente. Arruabarrena reconoció recientemente que el mediocampista le aporta al equipo la pausa y claridad necesarias para manejar los tiempos, dos características que podrían adquirir todavía mayor relevancia si el Xeneize debe ir en busca del resultado desde el inicio.

Boca viaja con todo el plantel a Brasil

La nómina también tiene una particularidad: viajarán incluso futbolistas que continúan recuperándose de distintas lesiones, aunque no podrán jugar. Agustín Marchesín, Tomás Belmonte, Tomás Aranda y Adam Bareiro formarán parte de la delegación para acompañar al plantel desde afuera.

Entre los disponibles también aparecen Alan Velasco, Sebastián Villa, Miguel Merentiel, Ángel Romero y Milton Giménez, mientras que Rodrigo Battaglia vuelve a ofrecer una alternativa en la mitad de la cancha después de regresar recientemente a la competencia tras una prolongada ausencia.

La lista de mediocampistas está integrada por Paredes, Camilo Rey Domenech, Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón y Joaquín Ruiz. Arruabarrena deberá definir durante las últimas prácticas qué combinación utilizará para intentar revertir la serie.

Boca va por la remontada en el Maracaná

El desafío será de máxima exigencia. Boca perdió 1-0 en la Bombonera y deberá ganar en Río de Janeiro para seguir en carrera. Una victoria por un gol llevará la definición a los penales, mientras que un triunfo por dos o más tantos clasificará directamente al conjunto argentino.

En ese contexto, la convocatoria de Paredes adquiere todavía mayor importancia. El capitán estará en el Maracaná y ahora resta resolver la gran incógnita: si su recuperación le permitirá sumar minutos en una noche en la que Boca se juega el pase a la final de la Copa Sudamericana.