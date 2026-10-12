    • 12 de octubre de 2026 - 13:22

    Alpine reveló la decisión que tomaron con el auto de Franco Colapinto tras el caótico Gran Premio de Singapur

    La escudería francesa confirmó importantes modificaciones técnicas en el monoplaza del piloto argentino para afrontar la recta final de la temporada de Fórmula 1.

    Alpine - Franco Colapinto.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La escudería Alpine dio a conocer las medidas y decisiones técnicas que adoptó sobre el monoplaza de Franco Colapinto luego del complejo y accidentado Gran Premio de Singapur. El piloto argentino enfrentó una carrera sumamente desafiante en el trazado nocturno de Marina Bay, donde diversas complicaciones en el comportamiento del auto afectaron su ritmo y limitaron sus posibilidades de pelear en la zona de puntos.

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    Ante este panorama, los ingenieros del equipo con sede en Enstone realizaron un exhaustivo análisis de telemetría y datos para diagnosticar las fallas estructurales y de balance aerodinámico que aquejaron al vehículo durante el fin de semana en el país asiático.

    Como resultado de esta revisión técnica, la escudería confirmó que implementará un cambio de configuración e introducción de nuevos componentes en la unidad del argentino para optimizar la carga aerodinámica y solucionar los problemas de sobrecalentamiento.

    La decisión de la estructura francesa busca brindarle al joven piloto argentino un vehículo con mayor estabilidad y respuesta dinámica, garantizando un rendimiento óptimo de cara a los próximos compromisos del calendario mundial.

    Con estos ajustes de ingeniería, Alpine espera que Colapinto pueda afrontar los desafíos del tramo final de la temporada con un paquete técnico competitivo que le permita aprovechar al máximo su potencial en pista.

    La actividad de la Fórmula 1 continuará del 23 al 25 de octubre con el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas, en Austin. Será el comienzo de una nueva seguidilla de tres fines de semana consecutivos de competencia, que continuará en México y Brasil.

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