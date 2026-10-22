    • 22 de octubre de 2026 - 10:29

    Detuvieron a un hombre por el ataque al colectivo de Unión de Villa Krause: dos jugadores resultaron heridos

    Un sujeto de 28 años fue aprehendido por arrojar una piedra contra el micro del plantel, que viajaba con custodia policial hacia el estadio de Sportivo Desamparados. La causa fue caratulada como daño agravado.

    Agresión al colectivo de Unión.

    Agresión al colectivo de Unión.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Hubo una novedad en la causa por el ataque al colectivo que trasladaba al plantel de Unión de Villa Krause: un hombre de 28 años fue detenido, acusado de arrojar la piedra que impactó contra el vehículo. La delegación se dirigía al estadio de Sportivo Desamparados para disputar los cuartos de final de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

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    Según informaron fuentes policiales, el episodio se produjo el miércoles 21 de octubre, alrededor de las 20.56, en inmediaciones de calle San Miguel, antes de Ignacio de la Roza, en Rivadavia. En ese momento, el colectivo contaba con custodia policial.

    De acuerdo con el reporte, un grupo de hombres comenzó a arrojar piedras contra el micro y uno de los proyectiles impactó en una ventanilla, que quedó dañada. Durante la agresión, el futbolista Ignacio Barahona sufrió una lesión en un ojo y fue asistido por personal médico que llegó al lugar en una ambulancia.

    Un efectivo policial que custodiaba a la delegación vio a uno de los presuntos agresores en el momento en que arrojaba la piedra que golpeó el vidrio. Tras perseguirlo, logró aprehenderlo.

    El sospechoso fue identificado como Franco Emanuel Cuello, de 28 años, domiciliado en Villa del Bono, Rivadavia. Siempre según la información policial, el hombre habría reconocido su participación en el hecho. La causa quedó en manos de la UFI de Flagrancia, bajo la calificación de daño agravado, con intervención del ayudante fiscal Martín Morando.

    La agresión se conoció públicamente a partir del testimonio de Eduardo «Cachilo» Magallanes, director técnico de Unión, quien contó que el micro fue atacado cuando el plantel se dirigía al Serpentario. En declaraciones a Radio Santa Cecilia, explicó que los jugadores viajaban con custodia policial y que el ataque se produjo en la zona de la Esquina Colorada. Además de Barahona, otro futbolista, Araya, también habría resultado afectado.

    A pesar de la tensión, Magallanes remarcó que la intención del equipo era jugar el partido y concentrarse en lo deportivo.

    Con la detención del sospechoso, la Justicia deberá avanzar para determinar las responsabilidades por un ataque que dejó daños en el colectivo y jugadores lesionados. Como la agresión habría sido cometida por un grupo, no se descarta que se investigue la participación de otras personas.

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