    • 31 de octubre de 2026 - 17:07

    San Martín se acordó tarde de golear y ahora prende velas a los tucumanos

    El Verdinegro goleó a Gimnasia de Jujuy en el Pueblo Viejo y depende de una derrota de Colegiales ante San Martín de Tucumán.

    Goleada. San Martín volvió al triunfo, goleó a los jueños pero quedó esperando una mano de los tucumanos para intentar meterse en el Reducido.

    Goleada. San Martín volvió al triunfo, goleó a los jueños pero quedó esperando una mano de los tucumanos para intentar meterse en el Reducido.

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    Por Ariel Poblete

    Lo que debía hacer, lo hizo. Necesitaba ganar y golear y lo hizo pero claro, dependiendo de otros, el destino final de clasificación al Reducido para el Atlético San Martín se definirá este domingo en Tucumán, cuando Colegiales visite al Santo.

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    El Verdinegro hizo su parte con una goleada en Concepción y ahora depende de lo que ocurra este domingo en Tucumán.

    San Martín goleó 5-1 a Gimnasia de Jujuy y ahora espera para saber si entra al Reducido

    La goleada Verdinegra por 5-1 ante la formación alternativa de Gimnasia de Jujuy le alcanzó para meterle toda la presión a Colegiales en la dramática definición de la temporada regular para San Martín. Para el equipo de San Juan, la fórmula que necesita es triunfo de los tucumanos por la mínima para estar adentro.

    Pero lo primero para el Verdinegro era ganarlo. Volver al triunfo después de 5 fechas era clave y sustancial. Y no perdonó nada, lo buscó desde el inicio y en un arranque de partido soñado, San Martín empezó a ganarlo a los 10' con Osores en ataque y una definición que dejó sin chances a Gonzalo Gómez. Pero claro, ahí nomás llegó el segundo y fue premio para la gran temporada de Facundo Nadalín que pescó un rebote en el área y clavó el 2-0.

    Se relajó San Martín. Despertó el Lobo jujeño y a los 22' aprovechó una desinteligencia en el fondo sanjuanino con el gol de Argañaraz. Hubo una pausa en el primer tiempo y recién en el final, a los 41' apareció Guille Acosta para poner el 3-1 sanjuanino con un gran remate que dejó sin opciones a Gómez.

    En el complemento, otro arranque furioso lo terminó de resolver San Martín. Antes del minuto, Rumbolo puso el 4-1 y luego, antes de los 5' apareció el goleador Nazareno Funez para decorar el partido con el 5-1 lapidario. El resto, lo que quedó de partido, fue un absoluto monólogo del Verdinegro. Llegaron más cambios, más opciones y la calculadora en mano para ver si alcanzaba para desplazar a Maipú de Mendoza que empataba ante el líder Tristán Suárez.

    Fue triunfo y goleada. Indispensable para sostener esa última esperanza de clasificación para un San Martín que se acordó tarde de ganar y que ahora, quedó en manos del Santo tucumano para meterse en el Reducido. Dejó escapar demasiados puntos en la recta final y aun así, San Martín llegó con la última carta.

    SINTESIS

    SAN MARTIN 5

    Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Mauro Osores, Manuel Cocca, Hernán Zuliani; Guillermo Acosta, Sebastián Jaurena, Leonardo Monje, Luciano Ferreyra; Nicolás Iachetti y Nazareno Funez. DT: Alejandro Schiapparelli.

    GIMNASIA 1

    Gonzalo Gómez; Delfor Minervino, Diego López, Joaquín Varela, Martín Lazarte; Emiliano Zambrano, Hugo Soria, Agustín Alonso, Claudio Pombo; Cristian Menéndez, Abel Argañaraz. DT: H. Pellerano.

    Goles: PT, 10m. Osores (SM), 13m. Nadalín (SM), 22m. Argañaraz (G), 42m. Acosta (SM). 1m. Rumbolo (SM); 5m. Funez (SM).

    Cambios: ST, reinicio Rumbolo por Jaurena (SM) y Genaro Rossi por Ferreyra (SM); 6m. Juan Cruz Franzoni por Zambrano (G); 15m. N. Pelaitay por Monje (SM) y Lucas Acosta por Iachetti (SM); 17m. Federico Paradela por Alonso (G); 30m. Seba González por Acosta (SM); 32m. Nahuel Denis por Menéndez (G).

    Arbitro: Juan Cruz Robledo.

    Estadio: Hilario Sánchez.

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