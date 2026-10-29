    • 29 de octubre de 2026 - 22:02

    San Martín lanzó el "2x1" en las entradas para recibir a Gimnasia de Jujuy en Concepción

    El Verdinegro recibe a Gimnasia de Jujuy por la última fecha de la Primera Nacional. Los socios al día podrán llevar un invitado de manera gratuita.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La comisión directiva de San Martín lanzó una promoción imperdible para los hinchas de cara al trascendental encuentro ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el Estadio Hilario Sánchez. El choque será el sábado desde las 15 horas y será válida por la última fecha de la Primera Naicional.

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    Polémico. Juan Cruz Robledo será el árbitro del partido trasdendental de San Martín ante los jujeños de este sábado.

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    San Martín de San Juan.

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    Además del listado de precios para las distintas tribunas, la institución verdinegra presentó un beneficio especial para sus socios activos, buscando premiar el pago anticipado de la cuota social.

    En lo que respecta a la venta general de tickets digitales, la Popular Norte tendrá un valor de $30.000, mientras que la Platea Este costará $40.000. Para quienes elijan el sector de Platea Oeste, los precios fijados son de $45.000 para la zona Baja y $55.000 para la Alta. Por su parte, la entrada general unificada para damas, menores y jubilados se estableció en $25.000. Los simpatizantes podrán adquirir sus ubicaciones a través de la plataforma web oficial sanmartinsj.global.fan/eventos.

    Los socios accederán al 2x1

    En paralelo, desde el club impulsaron una atractiva propuesta para la masa societaria. Aquellos socios que abonen de manera anticipada la cuota correspondiente al mes de noviembre recibirán una invitación sin cargo para asistir al partido junto a un acompañante a elección.

    Asimismo, se informaron los valores para las mejoras de ubicación destinadas a los socios de fútbol, cuyos adicionales serán de $5.000 para la Platea Este, $7.500 para la Platea Oeste Baja y $12.500 para la Platea Oeste Alta.

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