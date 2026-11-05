De tener una sola alumna a conquistar el mundo: el sueño familiar que llevó a San Juan a lo más alto en Brasil

El gimnasio E&M Cheerleading de Santa Lucía deslumbró en "The World Experience" en Río de Janeiro, donde arrasó con dos títulos internacionales de hip hop y se trajo por segundo año consecutivo la máxima distinción de Campeón de Campeones.

Hay triunfos que se miden en medallas y otros que se explican desde el corazón. Lo que logró la delegación de E&M Cheerleading en tierras brasileñas pertenece a la segunda categoría: una hazaña deportiva teñida de lágrimas, esfuerzo silencioso y una pasión compartida que nació hace más de tres décadas en el departamento de Santa Lucía.

Viajaron como los únicos representantes de la provincia a The World Experience, una cita ecuménica en Río de Janeiro que reunió a los mejores talentos de diez países -entre ellos potencias como Estados Unidos, Rusia y el anfitrión Brasil- y regresaron a casa convertidos en gigantes.

En la pista, el impacto de las sanjuaninas fue absoluto. La categoría Junior vibró de la mano de Black Savage, el equipo integrado por Catalina Bazán, Lupe Pelletier, Victoria Rupcic, Alma Carrizo, Luján Ramos, Emma Iturrieta, Valentina Guardia y Paulina Tores, quienes se quedaron con el primer puesto en hip hop tras deslumbrar al jurado con una ejecución perfecta.

La fiesta continuó con las adultas de Savage -formado por Lupe Pelletier, Milena Pelletier, Catalina Bazán, Ana Sol Leiva y la propia Mariángeles Leiva-, no solo obteniendo el título en la categoría Open, sino alcanzando la calificación más alta de toda la disciplina de danza. Esa marca épica les valió, por segundo año consecutivo, la distinción de "Campeón de Campeones" y los codiciados anillos del certamen. El broche de oro de la actuación provincial lo firmó el conjunto Cheetas (Emma Iturrieta, Victoria Rupcic, Sol Orrego, Emilia Artazo, Clara Medina, Juana Ibaceta, Luz Cortes y Bernardita Güell), que logró un aplaudido cuarto lugar en cheerleading Junior.

Cómo nació E&M Cheerleading Detrás de la precisión técnica, de los desplazamientos milimétricos y de la fuerza expresiva que exige la alta competencia, late la historia viva de una familia. E&M nació hace 31 años del impulso de Marcelo Leiva y su esposa Elsa, pioneros que en 2008 apostaron por incorporar el cheerleading cuando casi nadie lo conocía en la provincia. Con el paso del tiempo, fueron sus hijas Daiana Leiva, María José Leiva, Ana Leiva y Mariángeles “Mari” Leiva quienes tomaron la posta y continuaron haciendo crecer el proyecto familiar. Entre ellas, Mari vive la disciplina con una devoción casi maternal: de ser la única bailarina en sus comienzos pasó a liderar una delegación de 25 personas entre deportistas, entrenadores y padres. La joven entrenadora, que compitió y dirigió a la vez, resumió el sentir de todo el grupo al recordar que este proyecto es, en esencia, la demostración de que ningún sueño queda demasiado lejos cuando se trabaja en equipo.