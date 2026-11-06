San Martín empieza a desandar el cierre de una amarga temporada

Se terminó el 2026 para Atlético San Martín . Sin Reducido, sin Copa Argentina para el 2027 , con la incertidumbre de su situación dirigencial, en el Pueblo Viejo se abre un abanico de definiciones que marcarán el futuro Verdinegro.

En lo deportivo, después de que se esfumara la chance de entrar al Reducido, el plantel volverá a los entrenamientos este martes y seguirá con esa agenda hasta que la dirigencia resuelva el tema.

Los contratos están en vigencia y muchos se terminan en diciembre pero mientras, el cuerpo técnico que encabeza Alejandro Schiapparelli sostiene los entrenamientos: 'Seguimos entrenando no se hasta cuando'. Así resumió el tema el técnico sanjuanino. Aun no hay desvinculaciones ni tampoco salidas, solo resta esperar el calendario.

La vigencia de los contratos exige respuesta económica y San Martín no ha sido una isla en lo complejo que es afrontar los presupuestos. Raúl Antuña, el manager general de la institución de Concepción analizó el tema: 'Esto es día a día. Todo el plantel tiene contratos vigentes hasta el 31 de diciembre y eso se respeta. Este martes entrenamos y vamos a ir resolviendo día a día lo que pase'.

En lo institucional, la situación del Atlético San Martín entró en una zona compleja. La decisión del actual presidente Jorge Miadosqui de ponerle punto final a su mandato en Concepción fue ratificada en la asamblea. Ese día se decidió el Cuarto Intermedio hasta el próximo 27 de noviembre.

En esa jornada, en el caso de que no apareciera una lista o candidato, podría darse que Personería Jurídica declare la acefalía incluso hasta ordenar una normalización con un triunvirato. Pero también existe la opción de que se solicite un nuevo cuarto intermedio para generar una opción dirigencial. Una urgencia que ya está en cuenta regresiva y que será clave para el futuro inmediato de San Martín.

Se vienen días de novedades fuertes en San Martín. El plan de temporada incluía estar presente al menos en los tramos decisivos de la post-temporada pero no se dio. Se quedó además sin Copa Argentina, algo que en las últimas temporadas era una fija. En el objetivo de promover jugadores de la cantera, no se consolidó nigún producto de Inferiores Verdinegras.

Repasando, poco para rescatar en un 2026 que comenzó con otras expectativas desde la contratación de Ariel Martos como entrenador. Su ciclo llegó hasta la fecha 9 cuando perdió con Atlanta en Concepción. Dos victorias, cuatro empates y tres derrotas marcaron el final de esa etapa. Se consolidó a Alejandro Schiapparelli como entrenador principal y San Martín remontó pero en cierre de la temporada, los cinco partidos sin triunfos previos a la goleada contra Gimnasia de Jujuy, le terminaron sacando una plaza en el Reducido que parecía propia. Ese bajón final, lo condicionó.

EL REDUCIDO

Catorce equipos de la Primera Nacional arrancarán su camino en el Reducido. Será en los octavos de final. Se definieron los cruces para el inicio del torneo que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional. Los mismos son:

Ferro-Gimnasia y Tiro (Salta)

Atlanta-Estudiantes

Morón-Colegiales

Temperley-Ciudad de Bolívar

Deportivo Madryn- Deportivo Maipú

Gimnasia (Jujuy)-Almirante Brown

Colón-Midland

Esta instancia se jugará a un partido, en el estadio de los equipos que primero se nombran en los cruces. Los mismos quedaron en una mejor posición en la tabla. Por lo tanto, también cuentan con ventaja deportiva en caso de empate.

Vale recordar que Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la final por el primer ascenso. Será en estadio neutral y también dentro de 15 días. El perdedor, se sumará a los cuartos de final del Reducido. Siempre definiendo de local y con ventaja deportiva.