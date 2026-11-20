El Coro Arturo Beruti, dirigido por María Elina Mayorga , se presentará en la misa del primer domingo de Adviento con un concierto comentado que une repertorio sacro, contemporáneo y folclórico . Será el domingo 29 de noviembre, a las 21:00 h, en la Parroquia de Villa Krause (Nuestra Señora del Rosario de Andacollo), con entrada libre .

Enmarcada en su "Programa Coral Provincial", la propuesta acerca al público a la música coral mediante explicaciones didácticas que invitan a escuchar, comprender y disfrutar cada obra en comunidad.

“ Vamos a comenzar con una parte de música sacra , en la que vamos a cantar, por ejemplo, el O magnum mysterium de Tomás Luis de Victoria; el Salmo 115, Non nobis, Domine, de un compositor contemporáneo norteamericano; el Aleluya de Cohen y también vamos a cantar algunas obras populares ”, adelantó en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Según Mayorga, el formato permite que el público comprenda y aprecie mejor lo que ocurre en cada obra. Por ejemplo, al mostrar primero cómo circula un tema entre sopranos, contraltos, tenores y bajos -y luego cantarlo a cuatro voces-, los oyentes siguen las líneas melódicas y descubren cómo cambia la textura. "Luego, dentro de la misma obra, hay otra sección donde las voces ya no se imitan, sino que se cantan todas juntas a la misma vez el mismo texto con el mismo ritmo, es una sección que se llama homofónica y que los compositores suelen elegir cuando quieren destacar un texto, que se comprenda perfectamente lo que se está diciendo y poner en realce ese texto", adelantó.

“De repente la gente ya no escucha solamente con la emoción de sentir si le gusta más o menos, sino que además hay un compromiso intelectual de comprender cómo va ocurriendo, y esa comprensión le agrega un condimento de emoción adicional muy interesante ”, valoró.

Ese mismo trabajo se aplica a otras piezas y al folclore, explicando arreglos y recursos como, por ejemplo, las onomatopeyas vocales que imitan un bombo en El gato del pintao.

Un formato exitoso para el Coro Beruti

“Es una experiencia que yo hago desde hace muchos años en distintos espacios y realmente el compromiso, la emoción de la gente es enorme porque descubren los elementos y, por supuesto, son personas inteligentes y sensibles y lo disfrutan cuando después lo escuchan completo, sin interrupciones y sin explicaciones, pero ya entendiendo lo que antes se les ha mostrado”, comentó la directora. "Son explicaciones que enriquecen la audición y que hacen sentir al público más cercano a todas las obras, tanto del repertorio sacro, de las obras clásicas, como también de las profanas y en este caso, folclóricas", agregó.

Finalmente, Mayorga subrayó el sentido formativo y comunitario de este tipo de presentaciones: “Es una experiencia muy linda y, sobre todo, yo creo muchísimo en esta labor, que es ir sembrando elementos de cultura, cultivando la sensibilidad, la educación y abriendo el corazón para el amor al canto coral.”