Potencia femenina en el Centro Cultural Conte Grand: se viene Ladies & Groove

El Centro Cultural Conte Grand se prepara para albergar una velada repleta de soul, funk, rock y blues con acento femenino . El próximo viernes 9 de octubre, las cantantes sanjuaninas Guadalupe de la Fuente, Carla Tello y Belén Espinosa subirán al escenario para dar vida a Ladies & Groove , con entrada libre y gratuita.

El espectáculo fue ideado como un encuentro cultural integral que excede los márgenes de un recital convencional. La propuesta busca celebrar trayectorias, identidades y diversas formas de interpretar la música, unidas por la fuerza de la voz y el ritmo afroamericano. Cada una de las intérpretes estará acompañada por destacados músicos locales en formato full band, garantizando un despliegue sonoro potente para el público sanjuanino.

"Es el primer festi que hacemos, la primera vez que estamos las tras compartiendo una fecha, y con la idea que sea algo que se repita. Cuando gestiono algún show, siempre hago mucho hincapié en las mujeres, en poder buscar escenarios para nosotras", manifestó Espinosa en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Detrás de la gestación del festival se encuentra Belén , cantante sanjuanina que vivió buena parte de su vida en Paraná, Entre Ríos, donde hizo un largo recorrido en el blues con distintas formaciones y a quien la pandemia trajo de vuelta a la provincia.

La cantante explicó a que la figura de Valentín Cora resultó determinante para tejer los primeros lazos entre las integrantes. "Honestamente, cuando lo conocí a él, que es un poco el músico que nos reúne a todas porque es multi-instrumentista y también es productor, nos fuimos conectando desde ese lado", expresó la vocalista al recordar el proceso de gestación de la fecha.

"Yo admiro muchísimo el trabajo de Guadalupe como cantautora, la verdad que me encanta. Y, bueno, y Carla, es profe, es una genia también, súper prolija. Entonces dije, si vamos a hacer una noche afro, quiénes mejores que las chicas, que tienen blues, que tienen soul, que tienen funk... Así que, bueno, la que invita es el blues, pero con todos esos subgéneros ahí acompañando", detalló.

"Va a abrir Carla, después sigue Guada y cerramos conmigo con el blues. Y probablemente hacemos las tres algo juntas. Sí, seguro que va a ser una sorpresa al final de las tres, pero antes cada una se va a presentar con su banda", contó Espinosa, quien alentó a la comunidad local a ser parte de este espectáculo. "En lo musical, la verdad que son géneros que invitan a cualquier público a ir, así que esperamos que puedan ir todos", concluyó la artista.

Algo más que música

La velada se completará con propuestas interdisciplinarias para que el público disfrute de forma integral. La apertura de puertas será a las 20:00 y contará con la presentación especial de Baby Blues, una exhibición de danza Rhythm & Blues que aportará movimiento a la sala. La musicalización de los intervalos estará a cargo de DJ Géminis con su selección en vinilos, acompañada por una barra de tragos y comida a precios populares, además de un espacio de tarot con una gypsy woman.

La cita en el Centro Cultural Conte Grand

Ladies & Groove