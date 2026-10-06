Paradise City evoca a Guns N' Roses en San Juan

El próximo 9 de octubre, el Teatro Oscar Kümmel de Rawson recibirá una nueva presentación en San Juan de Paradise City, la destacada banda tributo mendocina a Guns N' Roses . El espectáculo promete una propuesta visual y musical que transportará al público a las épocas doradas del emblemático grupo de hard rock.

Formada en diciembre de 2022 por el vocalista Pablo Sánchez , la agrupación nació con un concepto "revival” . Lejos de ser un simple concierto de covers, la propuesta busca ofrecer la experiencia completa de la banda liderada por Axl Rose .

Paradise City -nombre que toman del tema icónico de grupo, incluido en su exitoso disco debut Appetite for Destruction de 1987- destaca por replicar la estética, el vestuario y hasta los movimientos . "Ya llevamos varios años haciendo este tributo que es tipo revival. Y la verdad que ha sido una propuesta única porque nadie lo está haciendo”, dijo a DIARIO DE CUYO Sánchez. “ Bastante tiempo nos llevó, aparte de una inversión importante de dinero, porque también hay que invertir en instrumentos que son parecidos ”, agregó el músico, que contó cuál fue su mayor desafío a la hora de encarnar a Axl en el escenario.

“ Su voz, fue el mayor desafío , llegar al color y usar la técnica que se llama técnica de voz cabeza, con distorsión. A mí me llevó bastantes años, lo que pasa es que ya hace muchos años vengo cantando y como que durante el camino fui descubriendo su técnica”, se explayó Sánchez, antes de adelantar cómo será el show.

“Vamos a hacer temas de todos los discos de los Guns, esta vez sin orquesta, va a ser un espectáculo más rockero", señaló.

Pablo Sánchez es Axl Rose

Bandas tributo: entre la nostalgia y los haters

"La idea siempre es una palabra, la más importante de todas: nostalgia”, dijo Sánchez sobre la clave que logra el match entre las bandas tributo y el público. “Pasa que esta música, como Bon Jovi, con Pink Floyd, AC/DC, son bandas viejas, y eran otras épocas, diferentes… El mundo era distinto, no sé, no era tan digital, no estábamos tan distanciados como humanos. Por eso la nostalgia siempre te llevan a esta música, y los recuerdos...", explicó.

Y ante las críticas habituales de ciertos sectores hacia los tributos musicales, Sánchez fue tajante, defendiendo el esfuerzo y la profesionalización del género.

"Yo creo que antes de criticar algo, uno debe conocer lo que es. O sea, se debe conocer en profundidad para recién decir algo", dijo. Y añadió: "Si van a venir a criticar, que sea una persona que estudió en una facultad, que se dedica a la música, que tiene alumnos, que tiene bandas, que tiene que llegar a fin de mes en Argentina, en un país donde muy pocos pueden vivir de la música. Ahí hablamos”.

Un abanico de proyectos

Detrás de la imitación vocal de Axl Rose hay una sólida trayectoria. "Yo estudié música en Estados Unidos durante cinco años", contó Pablo, que, además, se reparte en una decena de proyectos, tributos y música propia.

“Yo no solamente hago Guns N' Roses, hago muchísima música, soy profesor de batería, he grabado en muchas partes con muchos artistas muy famosos a nivel mundial. Estoy en más de diez bandas”, enumeró.

Entre sus múltiples formaciones se destacan tributos a Toto, Bon Jovi, AC/DC, ABBA y Metallica, además de tocar con artistas como Juan Pablo Staiti (NdeR: hijo del fallecido guitarrista de Enanitos Verdes, Felipe Staiti), con quien abrirá el show de Los Tipitos en Mendoza. “Yo me dedico a la música”, subrayó Sánchez.

La cita en el Teatro Kümmel

Paradise City