    • 16 de octubre de 2026 - 21:09

    Soledad Silveyra se mostró con andador a un mes de su fractura de pelvis: "Hay días que duele muchísimo"

    La actriz compartió un video en Instagram en el que explicó cómo avanza su recuperación y contó que todavía atraviesa jornadas difíciles.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A un mes de la fractura de pelvis que la obligó a permanecer internada, Soledad Silveyra mostró cómo sigue su recuperación y compartió un mensaje sincero sobre los dolores que todavía enfrenta.

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    La actriz publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se la ve haciendo ejercicios con un andador y contó que, aunque hay días en los que se siente mejor, el proceso no es fácil.

    “Bueno, acá estoy haciendo mis ejercicios, ya suelto los brazos. Hay días que duele muchísimo. Y hay otros días que me levanto mejor y con más espíritu”, expresó Solita al describir cómo transita esta etapa.

    La artista se mostró de buen ánimo mientras realizaba los movimientos indicados para recuperar su movilidad. También respondió con humor cuando le preguntaron cómo se comportaba como paciente: “Soy buenísima paciente, hago todo lo que me dicen”.

    El agradecimiento de Soledad Silveyra a quienes la acompañan en su recuperación

    En el video, Silveyra aprovechó para agradecer a las personas que estuvieron a su lado desde que sufrió la lesión y debió recibir atención médica.

    Entre ellas, destacó especialmente a su cuñada, Evangelina Membriani, a quien le dedicó unas sentidas palabras. También mencionó al Sanatorio Otamendi, a la cobertura médica y a quienes participaron de su atención y rehabilitación.

    La actriz tuvo un reconocimiento especial para dos personas que la acompañaron durante su paso por el sanatorio: “A todos los que me atendieron en Otamendi, mis abrazos. Especialmente a Laurita y a Carlitos”.

    Antes de despedirse, les mandó un saludo afectuoso a sus seres queridos: “Chao, familia. Los quiero. Gracias”.

    Cómo sigue la salud de Soledad Silveyra tras la fractura de pelvis

    El 29 de septiembre, la actriz había recibido el alta médica después de permanecer 22 días internada en el Sanatorio Otamendi por una fractura de pelvis y una fisura de sacro. En ese momento, ya había contado que estaba concentrada en recuperarse para volver a trabajar.

    “Estoy poniendo toda la fuerza que puedo en recuperarme”, había escrito en sus redes sociales tras regresar a su casa.

    Ahora, con el nuevo video, Solita volvió a compartir detalles de su evolución y dejó en claro que el camino todavía requiere paciencia y esfuerzo. Aunque el dolor persiste, la actriz continúa con los ejercicios y mantiene el ánimo para avanzar paso a paso en su rehabilitación.

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