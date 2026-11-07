Charly García visitó a Ronnie Wood en el Arena de Buenos Aires y le regaló discos de vinilo

El músico argentino pasó por los camarines antes del show del guitarrista de los Rolling Stones y le llevó varios álbumes, entre ellos “Clics Modernos”. La foto del encuentro muestra a Wood abrazando a García.

Charly García visitó a Ronnie Wood en los camarines del Arena de Buenos Aires, poco antes de la presentación del guitarrista de los Rolling Stones. El músico argentino le llevó como obsequio varios discos de vinilo, entre ellos “Clics Modernos”, el histórico álbum que publicó en 1983.

En la imagen del encuentro, Wood, de 79 años, abraza a García desde atrás. El argentino aparece sentado en una silla de ruedas, con una campera de jean clara y una camisa a rayas, y sostiene uno de los álbumes que llevó de regalo. El británico luce una campera de estampado geométrico en tonos verdes y dorados.

Wood llegó a la Argentina para ofrecer su show del viernes 6 de noviembre en el Arena, dentro de la gira “Fearless: Anthology 1965–2025”, con Imelda May como invitada. Durante su estadía, además de pasar por “Otro día perdido” (eltrece), el programa de Mario Pergolini, volvió a uno de sus lugares favoritos de la ciudad: Rojo Tango, el espectáculo de tango del Faena Hotel, en Puerto Madero, donde ya había estado tres veces en 2016.

El guitarrista fue con su esposa Sally y los músicos de su banda, y disfrutaron del show y de una cena de lujo. Wood eligió langostinos scampi y ceviche de entrada, salmón blanco con puré de brócoli como plato principal y helado de chocolate de postre.

Según la comunicación oficial del lugar, “durante el show, Wood siguió cada cuadro con atención, aplaudió de pie cada número” y protagonizó uno de los momentos más celebrados de la noche, cuando una bailarina del elenco se acercó a su mesa y bailó junto a él. Al terminar, el músico subió al escenario y saludó a cada uno de los artistas.