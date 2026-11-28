El Gobierno nacional anunció este sábado la aplicación de sanciones e inicio de procedimientos sancionatorios contra cinco entidades por su participación accionaria en Navitas Petroleum LP, firma vinculada a actividades de explotación hidrocarburífera en la plataforma continental argentina sin autorización del país. Con estas nuevas actuaciones, ya superan las 65 las empresas, accionistas y proveedores alcanzados por medidas de este tipo.
El anuncio llegó horas después de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, rechazara el pedido argentino de medidas provisionales para frenar la actividad petrolera en la zona de Malvinas, una resolución que de todos modos no zanjó la disputa de fondo sobre la soberanía del archipiélago.
Las cinco entidades alcanzadas y el marco legal
De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, las nuevas medidas apuntan a accionistas de Navitas por conductas encuadradas en la Ley 26.659, que fija restricciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin habilitación de las autoridades nacionales. El objetivo oficial es determinar responsabilidades sobre quienes participen de manera directa o indirecta en emprendimientos considerados ilegales.
Las cinco entidades alcanzadas en esta tanda son:
Estas actuaciones se suman a otras acciones impulsadas previamente contra la compañía, entre ellas la denuncia penal presentada a comienzos de septiembre por presuntas actividades de exploración y explotación en la Cuenca Malvinas Norte al amparo de licencias otorgadas por autoridades británicas en las islas, una presentación promovida por el canciller Pablo Quirno con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
Reclamo al Congreso y defensa de la soberanía
En su comunicado de este sábado, la Casa Rosada ratificó que no permitirá que empresas, fondos de inversión u otros actores económicos obtengan beneficios derivados de la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.
Asimismo, el Gobierno planteó la necesidad de ampliar las herramientas legales vigentes para resguardar los derechos soberanos y los intereses de los ciudadanos. En esa línea, el presidente Javier Milei volvió a solicitarle al Congreso que avance con la sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en sintonía con el mandato de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional sobre la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.