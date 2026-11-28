La medida se conoció este sábado horas después del fallo adverso en Hamburgo y abarca a entidades vinculadas a la petrolera que opera en el área de Malvinas sin autorización argentina.

El Gobierno nacional anunció este sábado la aplicación de sanciones e inicio de procedimientos sancionatorios contra cinco entidades por su participación accionaria en Navitas Petroleum LP, firma vinculada a actividades de explotación hidrocarburífera en la plataforma continental argentina sin autorización del país. Con estas nuevas actuaciones, ya superan las 65 las empresas, accionistas y proveedores alcanzados por medidas de este tipo.

El anuncio llegó horas después de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, rechazara el pedido argentino de medidas provisionales para frenar la actividad petrolera en la zona de Malvinas, una resolución que de todos modos no zanjó la disputa de fondo sobre la soberanía del archipiélago.

Las cinco entidades alcanzadas y el marco legal De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, las nuevas medidas apuntan a accionistas de Navitas por conductas encuadradas en la Ley 26.659, que fija restricciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin habilitación de las autoridades nacionales. El objetivo oficial es determinar responsabilidades sobre quienes participen de manera directa o indirecta en emprendimientos considerados ilegales.

Las cinco entidades alcanzadas en esta tanda son:

Migdal Mutual

Phoenix Excellence Pension and Provident Ltd

Harel Mutual Funds Ltd

Ayalon Mutual Funds Ltd

Pasternak Shoham Equity IL Estas actuaciones se suman a otras acciones impulsadas previamente contra la compañía, entre ellas la denuncia penal presentada a comienzos de septiembre por presuntas actividades de exploración y explotación en la Cuenca Malvinas Norte al amparo de licencias otorgadas por autoridades británicas en las islas, una presentación promovida por el canciller Pablo Quirno con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.