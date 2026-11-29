Un contrato reservado secuestrado en allanamientos judiciales reveló que María Florencia Sartirana percibe desde 2023 una tajada millonaria de la recaudación bruta de cada partido de la Scaloneta en el país.

Un documento reservado hallado durante allanamientos judiciales expuso una trama de recaudación paralela alrededor de la Selección argentina que involucra directamente al círculo íntimo de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según una investigación periodística del diario La Nación, María Florencia Sartirana, esposa del tesorero de la entidad Pablo Toviggino, percibe desde principios de 2023 el 2% de la recaudación bruta por la venta de entradas de todos los partidos que el equipo nacional disputa en el país, utilizando como vehículo comercial la sociedad WICCA SAS.

El origen del negocio se remonta al 24 de enero de 2023, apenas un mes después de la consagración mundialista en Qatar. Ese día, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, junto al entonces secretario general Víctor Blanco, firmaron un convenio confidencial con el empresario teatral Javier Faroni para otorgarle a Mastea 123 SA —firma operadora de la plataforma Deportick— el monopolio de la comercialización de los boletos de la Selección. El contrato estableció una comisión total del 9% más IVA sobre la recaudación de cada encuentro, previo descuento de un 3% por cargos de tarjetas de crédito, estipulando que Faroni retendría el 7% y cedería el 2% restante a WICCA SAS bajo el concepto formal de supuestas tareas de logística y asesoramiento integral.

De la estética en Recoleta y Nordelta a los gastos en Pilar Sin embargo, el contraste entre las funciones declaradas en el convenio futbolístico y la actividad real de la empresa receptora de los fondos encendió las alarmas en los tribunales. De acuerdo con los registros comerciales y las pesquisas encabezadas por el fiscal Pedro Simón, WICCA SAS no registra antecedentes ni estructura vinculada a la organización de espectáculos deportivos masivos, sino que se dedica a la explotación de los centros de estética "La Fleur de Sarti", ubicados en Recoleta y Nordelta, además de afrontar el pago de expensas de propiedades pertenecientes al matrimonio en el partido bonaerense de Pilar.

La trazabilidad societaria refuerza los vínculos directos con el tesorero de la AFA. La firma fue constituida originalmente en 2019 con la participación de personas del entorno cercano de Toviggino, entre ellos Juan Pablo Beacon y Olga Marina Delgado. Posteriormente, en 2024, Sartirana asumió formalmente la presidencia de la compañía y trasladó su domicilio legal a un inmueble contiguo a un departamento propiedad del dirigente santiagueño, consolidando el control familiar sobre una caja alimentada por el furor popular en torno a los campeones del mundo.

Cifras millonarias en 18 partidos El impacto económico del acuerdo quedó dimensionado en el volumen de dinero movilizado por la Selección en territorio argentino desde marzo de 2023. A lo largo de 18 encuentros disputados como local, las boleterías registraron ingresos récord: US$ 4,5 millones en el amistoso celebratorio frente a Panamá, US$ 11 millones ante Paraguay, más de US$ 15 millones en el clásico frente a Brasil disputado en 2025 y US$ 13 millones en el encuentro de despedida de Lionel Messi. Tan solo en este último compromiso, el porcentaje asignado a WICCA SAS representó un ingreso cercano a los US$ 260.000.