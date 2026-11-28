Murió Javier Lozano, el reconocido cronista de TN y eltrece . Tenía 66 años y atravesaba un cáncer de riñón que deterioró su salud en los últimos meses. Durante décadas, fue testigo y protagonista de la cobertura de los principales acontecimientos de la actualidad. Desde la calle, siguió de cerca distintas elecciones y la actividad en el Congreso de la Nación, entre otros hechos que marcaron la agenda del país.

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Este sábado, sus compañeros lo despidieron al aire de TN. Santiago Dorrego y Paula García dieron la triste noticia y le dedicaron un homenaje con imágenes y videos de archivo que recorrieron algunas de sus históricas coberturas.

“Una gran persona que está en la casa desde siempre. Aprendimos de su trabajo en la calle, de su compromiso”, expresó Paula García durante la emisión.

Conmovida, también destacó el vínculo que había construido a lo largo de los años con sus colegas: “Ha dejado muchos amigos, gente y una familia hermosa, a quienes les mandamos un abrazo enorme”.

Lozano había ingresado a Artear en junio de 1987 y comenzó su recorrido profesional como periodista acreditado en Tribunales. Luego pasó a trabajar como productor de Telenoche y más tarde pasó a la calle como cronista de TN y eltrece, un rol desde el que cubrió durante años los principales acontecimientos del país.

Javier, además, se destacó como periodista acreditado en Casa de Gobierno y en el Congreso de la Nación, donde siguió de cerca la agenda política y registró desde la calle los acontecimientos que marcaron la vida política argentina y el paso de distintos gobiernos.

En 2020, en medio de la cuarentena por el coronavirus, había cumplido el sueño de sumarse al equipo de TN.com.ar como editor, un regreso al periodismo gráfico, donde había comenzado su formación.

“Es un viejo anhelo que tenía, ya que toda mi formación la tuve en el periodismo gráfico”, se le escuchó decir al aire de TN en su despedida de la pantalla.

Y remarcó: “La pasión (por la TV) la sigo teniendo. Son etapas que se cumplen y tengo muchas expectativas por el desafío que se viene”.

Lozano era fanático de Estudiantes y amante de los animales. En sus redes sociales solía compartir postales con sus mascotas y también de sus reuniones con amigos y colegas.

Su última publicación en Instagram había sido el 4 de julio, cuando se juntó a almorzar con compañeros de TN y Sergio Lapegüe.

En X, se reportó después de la final del Mundial 2026 en la que la Selección argentina cayó contra España. “Perder una final del mundo duele, pero hay que aplaudir a la Selección Argentina, al cuerpo técnico y al mejor de todos, Leo Messi, por el torneo que hicieron. Felicitaciones a la selección de España, gran equipo y justo campeón”, escribió.

El recuerdo de los compañeros de Javier Lozano

César Rodríguez, quien fue compañero de Lozano en Telenoche, destacó la calidad humana y profesional del periodista. “A Javier lo conocían en la calle por la inmensa cantidad de coberturas. Estuvo en todo hecho histórico. Fue un muy buen profesional”, sostuvo.

Y agregó: “Era una excelente persona. También era muy estricto con el manejo de la información y las coberturas. Siempre tenía buena predisposición. Era un tipazo”.

Fabiana Ramirez, quien compartió años de trabajo con Lozano, lo recordó con afecto y destacó. “Una de las mejores personas que puede conocer una redacción. Un tipazo, muy buena persona y un periodista de esos que ya no hay”, expresó.