    • 18 de octubre de 2026 - 09:00

    El maratón femenino acelera hacia una nueva frontera

    Barcelona y Berlín acercan el maratón femenino al límite de 2:10 mientras ritmo, profundidad y estrategia cambian las grandes carreras

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El maratón femenino de 2026 ha reducido la distancia entre las mejores marcas y la frontera de las dos horas y diez minutos. Fotyen Tesfay corrió 2:10:51 en Barcelona en marzo y Tigst Assefa ganó Berlín en 2:11:04 el 27 de septiembre. El seguimiento móvil permite revisar parciales, posiciones y noticias mientras avanza la carrera; durante las pausas, la 1xbet apk puede quedar como una consulta adicional dentro del mismo uso digital. Ritmo, profundidad del grupo y respuesta en los últimos kilómetros explican por qué la barrera sub-2:10 parece más cercana.

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    Barcelona cambió la escala del debate

    Tesfay debutó en maratón con 2:10:51, segunda mejor marca femenina registrada entonces. Pasó la media maratón en 1:05:05 y llegó a 30 kilómetros en 1:32:00. Ese reparto muestra una carrera construida para mantener un paso alto desde el inicio.

    El resultado dejó a otra atleta a menos de un minuto del récord mundial de 2:09:56 y mostró que una debutante podía entrar directamente en una zona antes reservada a pocas corredoras.

    Berlín enseñó cuánto pesa el último tramo

    Assefa llevó otra vez la conversación al límite. En Berlín pasó los primeros cuatro bloques de 10 kilómetros en 30:48, 30:46, 30:41 y 30:45. Al llegar al kilómetro 40 marcaba 2:03:00 y proyectaba un tiempo cercano al récord mundial. Después sufrió un problema físico que redujo bruscamente su ritmo en los kilómetros finales y terminó en 2:11:04.

    La carrera dejó una idea útil para pronósticos y apuestas deportivas: un ritmo extraordinario hasta el kilómetro 40 no garantiza el mismo cierre. En maratón, unos segundos por kilómetro pueden alterar el resultado esperado.

    Los datos que más ayudan a seguir esa evolución son:

    • parciales cada cinco y diez kilómetros
    • paso por la media maratón
    • diferencia entre primera y segunda mitad
    • tamaño del grupo líder después del kilómetro 30
    • ritmo entre los kilómetros 35 y 42

    Cuando una prueba cuenta con mercados de apuestas, las cuotas previas pueden compararse con marcas personales, profundidad del grupo y ritmo previsto. Esa combinación aporta más contexto que valorar una carrera únicamente por el mejor tiempo de cada atleta.

    Más profundidad cambia la estrategia

    La frontera de 2:10 no depende solo de una estrella. Los campos élite son más densos, y eso modifica cómo se corre. En Berlín 2026 había siete mujeres con mejores marcas por debajo de 2:20 y catorce por debajo de 2:22. Eso ayuda a sostener ritmos altos.

    Variable

    Qué está cambiando

    Efecto posible

    Pacing

    Salidas rápidas y controladas

    Menos tiempo perdido al inicio

    Elite fields

    Más corredoras de alto nivel

    Grupos competitivos más largos

    Circuitos

    Trazados rápidos

    Ritmos más uniformes

    Datos en vivo

    Parciales al instante

    Mejor lectura de la carrera
    Estrategia

    Decisiones más precisas

    		 Ataques tardíos mejor calculados

    Cuando una prueba dispone de mercados en directo, un cambio de grupo, una aceleración o un parcial inesperado pueden modificar rápidamente su lectura. Para las cuentas nuevas en 1xBet, el código 1x_3831408 puede aumentar el bono máximo asociado al primer depósito; tanto el importe disponible como las condiciones de uso dependen del lugar de registro, por lo que conviene revisar las reglas vigentes antes de realizar ese depósito. Los parciales en vivo siguen siendo la referencia principal para interpretar cómo cambia la carrera.

    El sub-2:10 ya parece una meta concreta

    El récord mundial sigue en 2:09:56, pero 2026 ha reducido la distancia entre esa marca y varias actuaciones de élite. Tesfay quedó a 55 segundos en Barcelona. Assefa estuvo en ritmo de récord hasta los 40 kilómetros en Berlín antes de que un problema físico alterara su cierre.

    Eso no significa que una marca sub-2:10 vaya a aparecer en cada maratón. El clima, el recorrido, el grupo de liebres y la forma del día siguen pesando. Sin embargo, la conversación cambió: ya no se pregunta si una mujer puede acercarse a 2:10, sino quién podrá sostener ese ritmo hasta la meta.

    La próxima barrera será sostener la velocidad

    El salto siguiente no dependerá solo de correr más rápido durante la primera mitad. La estrategia de ritmo será decisiva para mantener un paso cercano a 3:05 por kilómetro cuando aparecen fatiga, decisiones tácticas y cambios de paso.

    Barcelona y Berlín mostraron dos rutas hacia esa frontera. Tesfay construyó una carrera estable desde el debut. Assefa llevó el ritmo del récord hasta casi el final. Juntas dejan una señal clara: el maratón femenino ya tiene varias referencias capaces de convertir el sub-2:10 en un objetivo competitivo, no en una posibilidad remota.

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