Alarma en jóvenes: la sífilis se dispara entre jóvenes y alcanza tasas récord en mujeres de 20 a 24 años

Un preocupante escenario en la salud pública encendió las alarmas de los equipos médicos en todo el país. Según datos del Boletín Epidemiológico Nacional y un reciente relevamiento de AHF Argentina (AIDS Healthcare Foundation), los diagnósticos de sífilis en jóvenes de 20 a 24 años alcanzaron una tasa de 366 casos cada 100.000 mujeres, superando en un 68% a la registrada entre los varones de la misma edad (218,2 cada 100.000).

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El informe de la organización internacional reveló además que durante el último año los diagnósticos entre las mujeres aumentaron un 26% en sus centros de salud comunitaria, marcando un claro cambio de tendencia en el perfil de la infección.

Los datos son contundentes: las personas de entre 15 y 39 años concentran el 76% de todos los casos de sífilis notificados en la Argentina. La mayor concentración se ubica entre los 20 y los 29 años, franja etaria que reúne casi la mitad (48%) de las infecciones identificadas en el país.

Varones: 218,2 casos cada 100.000 habitantes (la tasa en mujeres es un 68% mayor).

Grupo en general: El total de diagnósticos en esta franja etaria creció un 27,4% en el último año.

En el marco de la campaña nacional “La sífilis es cosa seria”, los profesionales enfatizaron que se trata de una Infección de Transmisión Sexual (ITS) que cuenta con diagnóstico simple y tratamiento efectivo a base de penicilina. Sin embargo, al avanzar en muchos casos sin síntomas visibles, suele ser detectada tardíamente, lo que eleva el riesgo de transmisión prenatal y sífilis congénita durante el embarazo.

Exponencial aumento de las reinfecciones

Otro de los puntos más críticos que expone el informe de AHF es el marcado disparo de las reinfecciones; es decir, personas que ya habían completado el tratamiento, se habían curado y volvieron a contraer la bacteria por falta de uso del preservativo u otras barreras de protección.

Mientras que los diagnósticos totales aumentaron un 17,5% entre 2024 y 2025 en los centros comunitarios de la entidad, las reinfecciones se dispararon un 166%. De esta manera, en el último año, más de uno de cada cuatro diagnósticos (27,8%) correspondió a una persona que ya había tenido la infección previamente.

Desde los equipos de salud apelan a reforzar la prevención constante con preservativo en todas las relaciones sexuales y realizarse testeos periódicos rápidos y gratuitos para interrumpir la cadena de contagio.