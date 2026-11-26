La iniciativa se desarrolló entre el 16 y el 20 de noviembre bajo el lema “Tu piel cuenta: prevenir, detectar y actuar a tiempo” y articuló el trabajo de seis áreas médicas para garantizar el seguimiento de 15 pacientes.

Durante cinco jornadas consecutivas —del lunes 16 al viernes 20 de noviembre—, el Servicio de Dermatología, a cargo de Celina Micheltorena, llevó adelante en San Juan la Campaña de Prevención del Cáncer de Piel 2026. En total, los equipos médicos evaluaron a 149 pacientes y detectaron 15 personas con lesiones sospechosas de malignidad, lo que representa el 10,1 % del universo examinado.

La detección temprana permite derivar a tiempo y estudiar cada mancha o lunar con mayor precisión. Para los 15 casos que presentaron signos de alerta, los profesionales gestionaron turnos y derivaciones internas con el objetivo de dar continuidad a los estudios diagnósticos dentro de la provincia.

Circuito interdisciplinario para una atención integral Uno de los ejes centrales del operativo fue visibilizar el trabajo coordinado entre distintas especialidades para acompañar al paciente desde el control inicial hasta el tratamiento y el seguimiento:

Dermatología: evaluación clínica, detección precoz y orientación preventiva.

Anatomía Patológica: análisis de tejidos y soporte diagnóstico.

Cirugía de Cabeza y Cuello: intervención quirúrgica cuando el cuadro lo requiere.

Oncología: abordaje terapéutico y seguimiento especializado.

Enfermería y Curaciones Avanzadas: cuidado asistencial y manejo de heridas complejas. Desde el Servicio de Dermatología remarcaron que la prevención no debe limitarse a una semana puntual, sino sostenerse durante todo el año mediante el autoexamen periódico y la protección solar.

Jornada abierta en el patio y canales para pedir turno El cierre de la campaña tuvo lugar el viernes 20 en el patio del hospital, con una jornada educativa abierta a la comunidad. Allí se compartieron recomendaciones prácticas, material audiovisual, folletos con código QR y entrega de protectores solares.