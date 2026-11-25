Mientras el avión asciende tras el despegue, el aire atrapado en el oído medio se expande y escapa con facilidad hacia la garganta. El verdadero problema ocurre durante los últimos 20 minutos del vuelo, cuando la aeronave inicia el descenso hacia la pista y la presión atmosférica dentro de la cabina aumenta rápidamente. Si las trompas de Eustaquio están congestionadas o estrechas, el tímpano se hunde hacia adentro generando una sensación de oído tapado, zumbidos y un dolor punzante.
Por qué tragar saliva o masticar chicle a veces no alcanza
Masticar goma de mascar o bostezar ayuda a abrir los músculos que rodean la trompa de Eustaquio, pero cuando el descenso es pronunciado o venís con un resfrío leve, el conducto necesita un impulso de presión controlada para volver a abrirse.
Cómo ejecutar la maniobra de Valsalva de forma segura
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Inhalá aire normalmente: tomá una bocanada de aire suave por la boca (no llenes los pulmones al máximo para evitar exceso de presión).
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Cerrá la boca y pinzá la nariz: apretá suavemente las fosas nasales con los dedos pulgar e índice y mantené los labios cerrados.
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Soplá con suavidad: intentá exhalar el aire suavemente hacia la nariz cerrada, como si quisieras inflar los cachetes sin dejar escapar aire. Vas a sentir un leve "clic" o chasquido en ambos oídos señalando que la presión se equilibró.
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No soples con violencia: hacer fuerza excesiva puede lastimar el tímpano; si no destapa al primer intento, tragá un sorbo de agua y repetí suavemente.
Recomendación clave para viajeros con congestión
Si tenés que volar estando resfriado o con alergia nasal, aplicate un spray nasal descongestivo 30 minutos antes del despegue y 45 minutos antes del aterrizaje (siempre bajo indicación médica) para mantener despejadas las vías respiratorias.