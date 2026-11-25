Mientras el avión asciende tras el despegue, el aire atrapado en el oído medio se expande y escapa con facilidad hacia la garganta. El verdadero problema ocurre durante los últimos 20 minutos del vuelo, cuando la aeronave inicia el descenso hacia la pista y la presión atmosférica dentro de la cabina aumenta rápidamente. Si las trompas de Eustaquio están congestionadas o estrechas, el tímpano se hunde hacia adentro generando una sensación de oído tapado, zumbidos y un dolor punzante.