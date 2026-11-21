Un embarazo normal, a término como se dice en la jerga médica, es aquel que cumple entre 38 a 41 semanas de gestación. Para esa instancia, el bebé se encuentra totalmente desarrollado y su organismo apto para sobrevivir fuera del vientre materno sin necesidad de asistencia extra. Sin embargo, a veces por distintos motivos el parto se acelera y los bebés nacen prematuros . En San Juan, ese escenario se está reiterando con una mayor frecuencia.

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Así lo detalló el jefe del servicio de Neonatología del Hospital Rawson, doctor Rodolfo Gil en diálogo con DIARIO DE CUYO. “Tenemos menos bebés que nacen, pero es más frecuente que necesiten del servicio de Neonatología para comenzar su vida”, explicó el profesional.

Si bien no precisó estadísticas puntuales, el titular del servicio señaló que el incremento de nacimientos antes de término está vinculado a la edad de las gestantes. Esto tiene que ver precisamente con los nuevos escenarios que se observan en torno a lo que es la natalidad y la baja de la misma.

Cada vez son más las mujeres que deciden y/o programan tener hijos una vez que sus vidas estén avanzadas, a una mayor edad. Sobre este escenario, Gil detalló que hay una mayor cantidad de bebés internados que nacieron antes de los tiempos ideales porque un mayor porcentaje de madres añosas.

“Hay menos nacimientos en líneas generales, pero de los que registramos, son cada vez más los que necesitan asistencia neonatal”, aseguró el médico.

Sin embargo, pese a lo dramático que se plantea el panorama, los avances científicos generales en el área como el nivel de excelencia que tiene el servicio de Neo en el Hospital Rawson permite que los seguimientos de cada caso se puedan hacer con profesionales idóneos y equipamiento que colabora a la pronta recuperación del bebé.

“Logramos resultados sorprendentes”, sostiene con orgullo Gil, señalando como ejemplo casos de bebés que nacen con menos de un kilo y que gracias a los cuidados que se brindan logran evolucionar favorablemente, lograr el alta y convertirse en niños sanos y activos.

Qué problemas puede presentar un nacimiento prematuro y cuáles son los cuidados

Gil explicó que popularmente se utiliza el término “sietemesino” para referirse a un nacimiento prematuro, pero en el ambiente médico los embarazos se evalúan por semanas de gestación. Un bebé prematuro es aquel que nació antes de las 38 semanas.

Al nacer antes, hay cuestiones vinculadas al desarrollo de su pequeño organismo que requieren de asistencia. El mayor inconveniente es la inmadurez de los pulmones, lo que dificulta la respiración por sí solo. Además, hay una carencia de potencia muscular. Ante eso, Gil explicó que en el servicio cuentan con la tecnología para hacerle frente a la situación y lograr la mejoría del pequeño. Incluso recientemente se adquirieron cuatro respiradores artificiales modernos para una mejor asistencia.

La evaluación en incubadora es constante, hasta que el bebé logra un peso ideal y una condición de salud favorable para poder salir de terapia y recibir el alta. Sin embargo, Gil detalló que el seguimiento médico es fundamental para garantizar el mejor desarrollo del menor.

“Debe haber un control médico frecuente y atención en la nutrición, el crecimiento, desarrollo, como la adquisición de habilidades neurológicas. Además de un control continuo, cada 15 días durante los primeros tres meses”, indicó.

Si bien hay casos en donde los bebés quedan con secuelas por haber nacidos antes de tiempo, el profesional sostuvo que en la mayoría de los casos los bebés logran superar con éxito la etapa crítica de inmadurez, convirtiéndose en niños sanos y activos.