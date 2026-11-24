Con el objetivo de facilitar el acceso al diagnóstico temprano y promover el cuidado integral de la salud, el Hospital Dr. Marcial Quiroga llevará adelante una campaña intensiva de testeos gratuitos de HIV en San Juan. La actividad se enmarca en las acciones de prevención y concientización sobre el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, bajo el lema "Acabar con el HIV empieza por el acceso".
La jornada de prevención tendrá lugar desde el lunes 30 de noviembre hasta el viernes 4 de diciembre, en el horario de 8 a 12, en las instalaciones del Servicio de Infectología del nosocomio ubicado en Rivadavia.
Según informaron desde la institución sanitaria, la propuesta es de carácter voluntario y estrictamente confidencial, y está abierta a toda la comunidad sanjuanina que desee conocer su estado de salud.
Cómo será el procedimiento
La iniciativa es organizada de manera conjunta por los Servicios de Infectología y Laboratorio Central del Hospital Marcial Quiroga. El test se efectuará mediante un análisis de sangre convencional y estará acompañado en todo momento por información y asesoramiento profesional antes y después de la extracción.
Desde el equipo de salud remarcaron que contar con un diagnóstico oportuno permite iniciar el tratamiento adecuado a tiempo, garantizando una buena calidad de vida y cortando la cadena de transmisión.
Qué es el HIV y cómo prevenirlo
El HIV (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) es un virus que afecta directamente al sistema inmunológico, debilitando las células encargadas de defender al organismo frente a diversas infecciones. Cuando la infección no recibe tratamiento médico, puede avanzar progresivamente hasta alcanzar la etapa conocida como SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida).
Las principales vías de transmisión son:
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Vía sexual: A través de relaciones sexuales (vaginales, anales u orales) sin el uso de preservativo.
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Vía sanguínea: Por el contacto con sangre infectada, principalmente al compartir agujas, jeringas u otros elementos cortopunzantes.
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Vía perinatal (vertical): Durante el embarazo, el parto o la lactancia, en aquellos casos donde no se realizan los controles y las intervenciones médicas correspondientes.