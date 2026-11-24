La iniciativa se desarrollará del 30 de noviembre al 4 de diciembre, de 8 a 12 horas, en el Servicio de Infectología. El estudio es voluntario y contará con asesoramiento profesional.

Con el objetivo de facilitar el acceso al diagnóstico temprano y promover el cuidado integral de la salud, el Hospital Dr. Marcial Quiroga llevará adelante una campaña intensiva de testeos gratuitos de HIV en San Juan. La actividad se enmarca en las acciones de prevención y concientización sobre el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, bajo el lema "Acabar con el HIV empieza por el acceso".

La jornada de prevención tendrá lugar desde el lunes 30 de noviembre hasta el viernes 4 de diciembre, en el horario de 8 a 12, en las instalaciones del Servicio de Infectología del nosocomio ubicado en Rivadavia.

Según informaron desde la institución sanitaria, la propuesta es de carácter voluntario y estrictamente confidencial, y está abierta a toda la comunidad sanjuanina que desee conocer su estado de salud.

Cómo será el procedimiento La iniciativa es organizada de manera conjunta por los Servicios de Infectología y Laboratorio Central del Hospital Marcial Quiroga. El test se efectuará mediante un análisis de sangre convencional y estará acompañado en todo momento por información y asesoramiento profesional antes y después de la extracción.

Desde el equipo de salud remarcaron que contar con un diagnóstico oportuno permite iniciar el tratamiento adecuado a tiempo, garantizando una buena calidad de vida y cortando la cadena de transmisión.