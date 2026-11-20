En el lenguaje cotidiano suelen utilizarse como sinónimos para describir cualquier dolor en las rodillas, las manos o la cadera. Sin embargo, para los médicos reumatólogos y traumatólogos, la artrosis y la artritis son dos patologías completamente diferentes en su origen, evolución y tratamiento. Comprender sus características permite buscar atención especializada a tiempo y preservar la movilidad articular.