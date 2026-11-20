En el lenguaje cotidiano suelen utilizarse como sinónimos para describir cualquier dolor en las rodillas, las manos o la cadera. Sin embargo, para los médicos reumatólogos y traumatólogos, la artrosis y la artritis son dos patologías completamente diferentes en su origen, evolución y tratamiento. Comprender sus características permite buscar atención especializada a tiempo y preservar la movilidad articular.
Desgaste mecánico frente a inflamación autoinmune
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Artrosis (Osteoartritis): es una enfermedad degenerativa provocada por el desgaste progresivo del cartílago que recubre los extremos de los huesos. Aparece generalmente después de los 50 años en articulaciones que soportan carga (rodillas, caderas, columna y dedos). El dolor empeora con el movimiento y mejora con el reposo.
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Artritis (como la Artritis Reumatoide): es una enfermedad inflamatoria crónica, muchas veces de origen autoinmune, en la que el propio sistema inmunológico ataca la membrana sinovial de la articulación. Puede aparecer a cualquier edad, afecta con frecuencia de forma simétrica (ambas manos o muñecas) y produce rigidez matutina prolongada que mejora al entrar en movimiento.
El ejercicio adaptado como terapia indispensable
Contrario al mito de que hay que quedarse quieto cuando duelen las articulaciones, fortalecer los músculos que rodean la articulación (mediante natación, bicicleta fija o pesas suaves) absorbe el impacto mecánico y reduce el dolor en ambos cuadros.