Al retirar los resultados del laboratorio anual, la atención suele centrarse únicamente en el número del colesterol total. Sin embargo, los médicos cardiólogos modernos analizan el perfil lipídico completo con una mirada mucho más profunda: el colesterol LDL (malo) solo se vuelve peligroso para las arterias cuando se oxida y se inflama, un proceso acelerado por niveles elevados de triglicéridos y glucosa en sangre.
El papel de los triglicéridos y el colesterol HDL protector
Los triglicéridos son la forma en que el cuerpo almacena el exceso de calorías provenientes de azúcares, harinas y alcohol. Cuando los triglicéridos están altos y el colesterol HDL ("bueno") está bajo, las partículas de colesterol LDL se vuelven pequeñas y densas, penetran con facilidad en la pared arterial y forman placas de ateroma que obstruyen la circulación.