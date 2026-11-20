Al retirar los resultados del laboratorio anual, la atención suele centrarse únicamente en el número del colesterol total. Sin embargo, los médicos cardiólogos modernos analizan el perfil lipídico completo con una mirada mucho más profunda: el colesterol LDL (malo) solo se vuelve peligroso para las arterias cuando se oxida y se inflama, un proceso acelerado por niveles elevados de triglicéridos y glucosa en sangre.