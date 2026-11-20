El aumento acelerado de casos de miopía en niños y adolescentes alrededor del mundo encendió las alarmas de las sociedades de oftalmología. Si bien existe un componente genético, los especialistas coinciden en que el factor ambiental determinante es el exceso de actividades de visión cercana en interiores (celulares, tablets y lectura) sumado a la falta de tiempo en espacios abiertos. Salir a jugar a la plaza, al patio o al parque funciona como un escudo protector natural para la vista en desarrollo.