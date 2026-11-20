Sentirse agotado incluso después de dormir ocho horas, notar que las uñas se quiebran con facilidad o ganar peso sin haber modificado la alimentación son síntomas cotidianos que muchas personas atribuyen al ritmo de vida acelerado. Sin embargo, detrás de ese cuadro suele esconderse el hipotiroidismo, una alteración endocrina en la que la glándula tiroides produce menos hormonas de las necesarias para regular el metabolismo del cuerpo. Un simple análisis de sangre permite confirmar la disfunción y recuperar la vitalidad.