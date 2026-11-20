Recibir el resultado de una ecografía abdominal de rutina y descubrir el diagnóstico de esteatosis hepática (conocida popularmente como hígado graso no alcohólico) es cada vez más frecuente en los consultorios clínicos. Esta afección ocurre cuando más del 5% del peso del hígado está compuesto por grasa acumulada, un proceso ligado directamente al sedentarismo y al exceso de azúcares refinados. Detectar esta condición a tiempo permite frenar su evolución hacia la fibrosis o cirrosis mediante ajustes cotidianos.