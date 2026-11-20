Tener la nariz tapada, estornudar repetidamente y sentir congestión facial suele llevar a muchas personas a tomar antigripales o antibióticos innecesarios creyendo que contrajeron un virus respiratorio. Sin embargo, en regiones secas y ventosas con alta presencia de polen y polvo ambiental, la rinitis alérgica es sumamente frecuente. Aprender a diferenciar una alergia de un cuadro viral evita tratamientos erróneos y mejora la calidad de vida.