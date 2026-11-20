Tener la nariz tapada, estornudar repetidamente y sentir congestión facial suele llevar a muchas personas a tomar antigripales o antibióticos innecesarios creyendo que contrajeron un virus respiratorio. Sin embargo, en regiones secas y ventosas con alta presencia de polen y polvo ambiental, la rinitis alérgica es sumamente frecuente. Aprender a diferenciar una alergia de un cuadro viral evita tratamientos erróneos y mejora la calidad de vida.
Tabla rápida de síntomas diferenciales
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Picazón intensa: en la rinitis alérgica pican mucho los ojos, el paladar, la garganta y la nariz. En el resfrío viral no hay picazón ocular.
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Tipo de estornudos: la alergia provoca estornudos en salva (cuatro, cinco o más seguidos), mientras que el resfrío causa estornudos aislados.
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Aspecto de la secreción nasal: en la alergia la mucosidad es acuosa y transparente como agua durante todo el cuadro; en el resfrío se vuelve espesa y amarillenta o verdosa a los pocos días.
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Fiebre y dolor corporal: el resfrío suele acompañarse de decaimiento general, dolor de garganta y febrícula; la alergia nunca produce fiebre.
Medidas ambientales para reducir la exposición en casa
Mantener las ventanas cerradas en días de viento fuerte, lavar las sábanas semanalmente con agua caliente para eliminar ácaros y realizar lavados nasales con solución fisiológica limpian la mucosa respiratoria de alérgenos.