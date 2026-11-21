El Accidente Cerebrovascular (ACV) es una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en adultos, pero más del 80% de los casos son prevenibles y el daño cerebral puede minimizarse drásticamente si se actúa en las primeras horas. Cuando una arteria cerebral se obstruye o se rompe, cada minuto cuenta: se pierden cerca de dos millones de neuronas por minuto sin oxígeno. Memorizar una prueba rápida de tres pasos permite a cualquier persona identificar un ACV de inmediato.
La prueba rápida para detectar un ACV al instante
Ante la sospecha de que alguien está sufriendo un evento neurológico súbito, pedile que realice estas tres acciones simples:
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Sonreír (Cara): observá si un lado de la cara cae, queda flácido o la sonrisa se ve torcida y asimétrica.
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Levantar ambos brazos (Brazos): pedile que cierre los ojos y levante los dos brazos hacia adelante durante 10 segundos. Si uno de los brazos cae involuntariamente o no puede elevarlo, es una señal de alarma.
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Repetir una frase simple (Habla): pedile que diga una oración cotidiana (por ejemplo: "El cielo es azul"). Prestá atención a si arrastra las palabras, habla de forma incomprensible o no logra expresarse.
Qué hacer ante la aparición de cualquiera de estas señales
Si detectás uno solo de estos tres síntomas, llamá de inmediato al servicio de emergencias médicas o trasladá a la persona al hospital más cercano con unidad de stroke, anotando la hora exacta en que comenzaron los síntomas. Nunca esperes a ver si se le pasa solo ni administres aspirinas o medicamentos por cuenta propia.