El Accidente Cerebrovascular (ACV) es una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en adultos, pero más del 80% de los casos son prevenibles y el daño cerebral puede minimizarse drásticamente si se actúa en las primeras horas. Cuando una arteria cerebral se obstruye o se rompe, cada minuto cuenta: se pierden cerca de dos millones de neuronas por minuto sin oxígeno. Memorizar una prueba rápida de tres pasos permite a cualquier persona identificar un ACV de inmediato.