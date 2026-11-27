La detección temprana puede cambiar el curso de una enfermedad y, en el caso del VIH, también contribuir a prevenir nuevos contagios y preservar la vida. Con esa premisa, el Hospital Rawson realizará una nueva campaña de testeos gratuitos y confidenciales para VIH, sífilis y hepatitis, en el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH, que se conmemora cada 1 de diciembre. La iniciativa estará a cargo del Servicio de Infectología, en conjunto con el Laboratorio Central y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, la médica infectóloga Sandra Ferrari, titular del Servicio de Infectología del Hospital Rawson, explicó que uno de los principales objetivos es desmitificar estas enfermedades, quitarles el carácter de tabú y acercar las herramientas de prevención y diagnóstico a toda la población. “Uno dice que la gente joven debe hacerse el testeo, pero no es así. Si alguien cree que no tiene riesgo de VIH, puede haber estado expuesto a una hepatitis y por eso hay que hacerse el testeo”, señaló.

La campaña permitirá realizar estudios de VIH, Sífilis y Hepatitis en un mismo espacio y obtener los resultados en aproximadamente 20 a 30 minutos. Es decir que solo basta media hora para que una persona conozca su diagnóstico y en caso de ser positivo pueda comenzar con el tratamiento en lo inmediato, antes de que la enfermedad avance.

Uno de los principales problemas que observa el equipo de Infectología es que muchos pacientes llegan a la consulta cuando la infección por VIH ya se encuentra en estadios avanzados. En algunos casos, la demora en el diagnóstico provoca complicaciones graves y reduce las posibilidades de recuperación.

La especialista explicó que, sin diagnóstico ni tratamiento, la evolución de la enfermedad puede provocar pérdida de peso, disminución de las defensas, infecciones oportunistas y tumores asociados. Se trata de complicaciones que pueden evitarse cuando la infección se detecta a tiempo y se inicia el seguimiento médico correspondiente.

Con relación a la sintomatología, detalló que, si la persona no es consciente de su salud, puede confundir las señales con otras patologías. “De tener síntomas, para un cuadro agudo, muchas veces a las seis semanas podes tener un cuadro gripal, febril, una alergia, tiene muchos síntomas que pueden pasar desapercibidos. Luego pueden pasar hasta 10 años sin tener la sintomatología asociada a la enfermedad. Cuando comenzar con síntomas ya es tarde, porque pasan desapercibido. Hay muchos pacientes que no tienen nada de síntomas, varía de un paciente a otro. La mejor forma de estar seguros es haciéndose el test”, precisó Ferrari.

Por su parte, detalló que, en sangre, en líneas generales el virus se puede detectar tras una ventana de 20 días desde que se produjo el contagio. Sin embargo, cada caso es particular según la persona, pero es en base a ello que la recomendación es realizarse el estudio ante cualquier duda o al menos una vez al año.

A diferencia de lo que ocurría décadas atrás, los tratamientos actuales permiten que las personas con VIH puedan llevar una vida saludable. “Con una pastilla al día se puede controlar la enfermedad. Las pastillas actuales son espectaculares y los tratamientos que se vienen serán aún mejores”, destacó la especialista.

La médica también hizo hincapié en la necesidad de derribar otros prejuicios asociados al diagnóstico, como la creencia de que una persona con VIH no podrá tener hijos o que necesariamente verá afectada su calidad de vida. “Hay que sacarse la carga, los miedos. Si tengo el problema, hay que tratarlo y se terminó”, expresó.

Sífilis, VIH y una señal de alerta sobre el no uso del preservativo

La campaña también incluirá testeos de sífilis y hepatitis, dos diagnósticos que permiten ampliar la prevención y detectar otras infecciones de transmisión social que pueden no presentar síntomas evidentes.

Ferrari señaló que el aumento de los casos de sífilis registrado a nivel nacional constituye una señal de alerta, ya que, al igual que el VIH, se transmite principalmente por vía sexual. La diferencia es que la sífilis tiene cura, mientras que el VIH es una infección que se controla mediante tratamiento. Para la infectóloga, el incremento de estas infecciones refleja una disminución en el uso del preservativo y refuerza la necesidad de recordar las medidas de prevención. Por eso, además de ofrecer los estudios, estos espacios funcionan como instancias de educación y concientización sobre los riesgos de las relaciones sexuales sin protección.

El dato sobre la campaña de testeo de VIH y la posibilidad de hacerse estudios todo el año de manera gratuita

La campaña se llevará a cabo el próximo martes 1 de diciembre, de 8 a 13 horas, en el patio interno del Hospital Rawson. Pueden asistir personas con y sin obra social, sin necesidad de sacar turno.

Más allá de la jornada especial, la titular de Infectología recordó que el Hospital Rawson cuenta con un espacio permanente para realizar estos controles. Se trata del Consultorio de Diversidad, donde de lunes a viernes en horario de tarde se realizan testeos de VIH, sífilis y hepatitis a toda aquella persona que lo solicite.

“Nuestro objetivo es detectar pacientes. Detectar para tratar. Tratar para no contagiar. Es por eso que como medida de prevención de Salud Pública tenemos que detectar a los pacientes positivos que desconocen su diagnóstico”, sostuvo la profesional.