En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH, el Ministerio de Salud desplegará jornadas de concientización, charlas y análisis en hospitales y centros de atención primaria de toda la provincia. El cronograma completo.

Con motivo del Día Mundial de Respuesta al VIH, el Ministerio de Salud de San Juan pondrá en marcha una amplia campaña territorial de prevención y concientización en distintos puntos de la provincia. Las actividades, que incluyen testeos gratuitos, charlas informativas y talleres, se desarrollarán principalmente entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre.

La iniciativa está organizada por el Programa Provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales —dependiente de la División Epidemiología, Departamento de Medicina Sanitaria, Secretaría Técnica— y tiene como eje central acercar herramientas de cuidado a los vecinos, fomentar el diagnóstico temprano y garantizar el acceso rápido y confidencial a los servicios de salud en hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

El cronograma completo, departamento por departamento A continuación, el detalle de los centros habilitados, las fechas y los horarios en cada rincón de San Juan:

25 de Mayo

CIC La Chimbera (Ruperto Martín s/n): 2 de diciembre, de 8 a 12 h. Testeo y charla. 9 de Julio