Con motivo del Día Mundial de Respuesta al VIH, el Ministerio de Salud de San Juan pondrá en marcha una amplia campaña territorial de prevención y concientización en distintos puntos de la provincia. Las actividades, que incluyen testeos gratuitos, charlas informativas y talleres, se desarrollarán principalmente entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre.
La iniciativa está organizada por el Programa Provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales —dependiente de la División Epidemiología, Departamento de Medicina Sanitaria, Secretaría Técnica— y tiene como eje central acercar herramientas de cuidado a los vecinos, fomentar el diagnóstico temprano y garantizar el acceso rápido y confidencial a los servicios de salud en hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).
El cronograma completo, departamento por departamento
A continuación, el detalle de los centros habilitados, las fechas y los horarios en cada rincón de San Juan: