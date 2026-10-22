    • 22 de octubre de 2026 - 11:21

    San Juan lanzó el Premio Provincial a la Innovación 2026: cómo participar y cuánto dinero entrega

    La convocatoria estará abierta hasta el 22 de noviembre y reconocerá proyectos innovadores desarrollados en la provincia. Habrá premios de hasta $4 millones.

    La primera edición del premio reunió 104 proyectos desarrollados en distintos ámbitos de la provincia.

    La primera edición del premio reunió 104 proyectos desarrollados en distintos ámbitos de la provincia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de San Juan abrió la convocatoria para el Premio Provincial a la Innovación 2026, una iniciativa que busca reconocer, visibilizar y vincular desarrollos innovadores surgidos en la provincia. La propuesta apunta especialmente a soluciones capaces de aportar valor al sector productivo y responder a desafíos económicos y sociales actuales.

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    El programa es impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Dirección de Transferencia e Innovación. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 22 de noviembre.

    Quiénes pueden participar

    La convocatoria está dirigida a innovaciones en productos y servicios que cuenten con un desarrollo concreto y evidencias de validación, tanto en etapas iniciales como en niveles de mayor consolidación.

    Entre los aspectos que serán tenidos en cuenta aparecen:

    • Novedad y originalidad de la propuesta.

    • Diferenciación frente a soluciones ya existentes.

    • Sustento técnico y científico.

    • Potencial de desarrollo y crecimiento.

    • Impacto económico y social.

    • Capacidad para generar valor agregado en empresas y actividades productivas.

    La iniciativa busca poner en valor el talento y las capacidades existentes en San Juan, además de promover la incorporación de conocimiento y tecnología en distintos sectores de la economía provincial.

    Cuáles son los premios

    Las innovaciones que resulten seleccionadas accederán a premios económicos según su categoría y nivel de madurez.

    Los montos previstos son:

    • $4.000.000 para cada primer premio.

    • $2.000.000 para cada segundo premio.

    Además del incentivo económico, el programa apunta a darle mayor visibilidad a los proyectos y facilitar su vinculación con el entramado productivo provincial.

    Cómo inscribirse

    La convocatoria contempla dos modalidades de participación. Por un lado, cada persona o equipo podrá postular una innovación propia. También estará habilitada la posibilidad de nominar una innovación desarrollada por un tercero.

    Para presentar un proyecto propio se debe completar el formulario disponible en:

    https://forms.gle/Mt1BRiPjdEcfjnmg7

    Para nominar una iniciativa desarrollada por otra persona o equipo, el formulario es:

    https://forms.gle/RqCsFhgwHXS3YvYs9

    Más de 100 proyectos participaron en la primera edición

    El Premio Provincial a la Innovación tuvo su primera edición en 2025 y registró 104 proyectos inscriptos, una cifra que superó las expectativas iniciales del programa.

    A partir de esa experiencia, el Gobierno provincial decidió avanzar con una nueva convocatoria orientada a detectar, acompañar y reconocer soluciones desarrolladas en San Juan que puedan transformarse en herramientas concretas para empresas, instituciones y diferentes sectores productivos.

    La edición 2026 volverá a poner el foco en proyectos capaces de combinar conocimiento, innovación y aplicación práctica, con especial atención sobre aquellas propuestas que puedan generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y social en la provincia.

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