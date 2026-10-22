María O'Donnell se quedó con el Martín Fierro de Radio de oro: todos los ganadores del 2026

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) realizó la noche del miércoles la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio 2026, que reconocen lo mejor de la radio argentina de 2025, tanto en AM como en FM. La ceremonia comenzó a las 21.31 y fue conducida por Luciana Rubinska y Luis Novaresio, con producción de Red Cube.
La gala repartió estatuillas en 32 categorías e incluyó distinciones a la trayectoria, homenajes y los premios de oro, los máximos galardones de la noche. Entre los 600 invitados repartidos en 70 mesas desfilaron las figuras de la radiofonía local por la alfombra roja, cubierta por Paula Varela y Guido Záffora.
El presidente de APTRA, Luis Ventura, abrió la ceremonia con una defensa del medio. Recordó que, cuando asumió la actual comisión directiva hace 12 años, muchos cuestionaron la decisión de separar el premio de la radio del de la televisión. Sostuvo que se hizo porque la radio tenía más figuras que la televisión y porque esta solía nutrirse de aquella, y cerró con un «¡Aguante la radio!».
Los ganadores, categoría por categoría
- Martín Fierro de Oro: María O’Donnell (De acá en más, Urbana Play).
Programas diarios
- Matutino AM: RPM (Rolando por la mañana), de Rolando Graña (Radio Splendid).
- Matutino FM: ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Ernesto Tenembaum (Radio Con Vos).
- Vespertino AM: Pan y circo, de Jonatan Viale (Radio Rivadavia).
- Vespertino FM: Vuelta y media, de Sebastián Wainraich (Urbana Play).
- Nocturno: Acá hay buen fútbol, de Fernando Mancini (Radio La Red).
- Interés general AM: El amor es más fuerte, de Nancy Pazos (Radio 10).
- Interés general FM: Coworking, de Nacho Otero (Radio Delta).
Programas semanales y temáticos
- Semanal AM: Marca de Radio, de Eduardo Aliverti (Radio La Red).
- Semanal FM: Contragolpe, de Facundo Pedrini, Tomás Trapé y Mauricio Vera (Radio Con Vos).
- Deportivo: Súper Mitre Deportivo, de Gabriel Anello (Radio Mitre).
- Cultural/educativo: Después de todo, de Gustavo Campana (AM 750).
- Agropecuario: La hora del campo, de Alejandro Cánepa (Radio Continental).
- Musical AM: La trama celeste, de Alfredo Rosso (AM 750).
- Musical FM: Aspen Club (Aspen 102.3).
- Servicio informativo: El Rotativo del Aire (Radio Rivadavia).
Labores periodísticas y de conducción
- Periodística masculina: Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo, Radio Mitre).
- Periodística femenina: María O’Donnell (De acá en más, Urbana Play).
- Periodística deportiva: Federico Bulos (Fútbol Continental, Radio Continental).
- Conducción masculina: Paulo Vilouta (Vilouta 910, Radio La Red).
- Conducción femenina: María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde, Radio Mitre).
- Movilero: Mercedes Ninci (Mitre Informa Primero, Radio Mitre).
- Relator deportivo: Gabriel Anello (Radio Mitre).
- Labor humorística: Pachu Peña (Re tarde, Pop Radio).
Columnistas
- Políticos: Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Radio Con Vos).
- Económicos: Willy Kohan (Radio Rivadavia).
- Policiales/judiciales: Hugo Alconada Mon (De acá en más, Urbana Play).
- Espectáculos: Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro, La 100).
Labores técnicas y de locución
- Locución femenina: Gigi Ribaloff (Mucha Radio).
- Locución masculina: Sebastián Bresler (Radio Mitre).
- Operación: Gabriel Marsili (Los 40).
- Producción: Lucas Colautti (Mañana Sylvestre, Radio 10).
- Musicalización: Delta Music Team (FM Delta).
El Oro, para María O’Donnell
En la categoría más esperada de la noche, el Martín Fierro de Oro de la Radio 2026 fue para María O’Donnell, según informó Infobae. Eduardo Feinmann también se alzó con una estatuilla, y en su discurso afirmó que «la libertad no la declamamos, la ejercemos».
Las ternas más disputadas
Entre los nominados figuraban Mario Pergolini, Gastón Recondo y María O’Donnell en la categoría matutina de FM, y Sergio Lapegüe y Mariela Fernández, Lucas Rodríguez y Juan Di Natale en la vespertina. En conducción masculina competían Andy Kusnetzoff, Guido Kaczka, Guillermo Stronati y Paulo Vilouta.
Fuente: Infobae.