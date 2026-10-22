María O'Donnell se quedó con el Martín Fierro de Radio de oro: todos los ganadores del 2026

La APTRA entregó las estatuillas en una gala de 32 categorías en el Goldencenter de Parque Norte, con la conducción de Luis Novaresio y Luciana Rubinska. María O’Donnell se llevó el Oro.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) realizó la noche del miércoles la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio 2026, que reconocen lo mejor de la radio argentina de 2025, tanto en AM como en FM. La ceremonia comenzó a las 21.31 y fue conducida por Luciana Rubinska y Luis Novaresio, con producción de Red Cube.

La gala repartió estatuillas en 32 categorías e incluyó distinciones a la trayectoria, homenajes y los premios de oro, los máximos galardones de la noche. Entre los 600 invitados repartidos en 70 mesas desfilaron las figuras de la radiofonía local por la alfombra roja, cubierta por Paula Varela y Guido Záffora.

El presidente de APTRA, Luis Ventura, abrió la ceremonia con una defensa del medio. Recordó que, cuando asumió la actual comisión directiva hace 12 años, muchos cuestionaron la decisión de separar el premio de la radio del de la televisión. Sostuvo que se hizo porque la radio tenía más figuras que la televisión y porque esta solía nutrirse de aquella, y cerró con un «¡Aguante la radio!».

Los ganadores, categoría por categoría

Premio mayor