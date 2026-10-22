BTS hizo historia en Argentina: camisetas de la Selección y una frase que desató la locura en La Plata

BTS finalmente cumplió uno de los grandes deseos de su multitudinario fandom argentino. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se presentaron por primera vez juntos en el país y convirtieron al Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata en una verdadera fiesta, en la primera de las tres fechas agotadas que ofrecerán como parte de su gira mundial ARIRANG.

El recital comenzó con “Hooligan” y rápidamente dejó una postal repetida durante toda la noche: miles de teléfonos en alto, gritos y las características Army Bomb iluminando las tribunas. El show combinó coreografías, una puesta visual de gran escala, un escenario central de 360 grados y canciones de distintas etapas del grupo.

Uno de los momentos que más repercusión tuvo en redes sociales llegó cuando cinco de los siete integrantes aparecieron vestidos con camisetas de la Selección Argentina con el número 10 durante la interpretación de “Come Over”. Jimin y Jin, en tanto, utilizaron prendas con detalles inspirados en los colores celeste y blanco.

La aparición provocó una ovación inmediata. La elección del número 10, fuertemente ligado a Diego Maradona y Lionel Messi , terminó convirtiéndose en uno de los grandes guiños de BTS hacia el público local y rápidamente las imágenes comenzaron a multiplicarse en las redes.

Pero la conexión con Argentina no terminó allí. Kim Taehyung, conocido artísticamente como V , sorprendió al tomar el micrófono y probar algunas de las expresiones que había aprendido desde su llegada al país.

Primero lanzó un “Aguante ARMY” y, segundos después, llegó la frase que generó uno de los mayores gritos de la noche: “Fuera de joda, son el mejor público”. El artista agradeció además la energía de los seguidores argentinos y preguntó si volverían a recibirlo de la misma manera en una futura visita.

Los gestos locales atravesaron buena parte de una presentación muy esperada por el ARMY. Jungkook también se dirigió al estadio en español y V había anticipado durante otra intervención que, si esa era apenas la primera noche, no podía imaginar cómo serían las siguientes.

El debut significó además la primera presentación de BTS como grupo completo en Argentina. Jin ya había visitado el país en 2022 para acompañar a Coldplay en River, pero nunca los siete integrantes habían actuado juntos ante sus seguidores argentinos. La llegada se produjo después de sus proyectos individuales y del período en el que los integrantes cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

La primera noche también tuvo canciones especiales como “Hold Me Tight” y “Dionysus”, seleccionadas para el concierto argentino, además de éxitos como “Butter” y “Dynamite”. Afuera y adentro del estadio, la magnitud del fenómeno quedó reflejada en las largas filas, los fanáticos que viajaron desde distintos países y una convocatoria que agotó las tres funciones.

BTS en Argentina: con entradas agotadas, la única chance que queda para verlos es el cine

La historia todavía no terminó: BTS volverá a subir al escenario de La Plata el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, ambas fechas también con entradas agotadas. El último concierto tendrá además transmisión en vivo en salas de cine de distintos países.