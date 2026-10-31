Le robó el celular a una conductora de Uber mientras trabajaba y terminó detenido

El episodio ocurrió en el barrio General Acha, cuando la mujer, de 31 años, recibió un pedido de viaje y fue sorprendida por un delincuente que le sustrajo el teléfono de su moto.

Una conductora de Uber fue víctima del robo de su celular mientras trabajaba en su moto en el barrio General Acha. Tras la denuncia y un operativo policial, efectivos lograron recuperar el dispositivo y detener a un hombre de 29 años, señalado como presunto autor del hecho.

Según fuentes policiales, la mujer, de 31 años, recibió un pedido de viaje cuando circulaba por la zona de calle Arnobio Sánchez y Correa. Al llegar al lugar indicado, un sujeto se acercó y le sustrajo un teléfono Samsung A32, que se encontraba colocado en el soporte de su motocicleta.

Luego de cometer el robo, el delincuente escapó a través de un boquete ubicado en el predio de la cancha del club Árbol Verde, lo que dificultó su localización en ese momento.

Sin embargo, el procedimiento tuvo novedades horas más tarde. Cerca de las 00:30, personal de la Motorizada N° 1 trasladó a la comisaría a un hombre identificado como Levis, de 29 años, domiciliado en el barrio Echeverría. El sujeto llevaba consigo un celular de características similares al denunciado como robado y no pudo acreditar su propiedad.

Ante esta situación, los efectivos convocaron a la damnificada, quien reconoció el teléfono como suyo.