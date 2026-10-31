Tiroteo en una tienda de Halloween en California: un muerto y seis heridos, tres de ellos en estado crítico

El ataque ocurrió en un local de la cadena Spirit Halloween, en un centro comercial de Fairfield, repleto de clientes horas antes de la celebración. La Policía busca a los responsables.

Un tiroteo en una tienda de artículos de Halloween del norte de California dejó una persona muerta y seis heridas. La Policía busca a los autores del ataque, que por el momento no fueron identificados.

El hecho ocurrió el viernes, poco antes de las 20.30, en un local de la cadena Spirit Halloween ubicado en un centro comercial de Fairfield, una ciudad a unos 75 kilómetros al noreste de San Francisco. El lugar estaba lleno de clientes, a pocas horas del comienzo de la celebración, que en Estados Unidos se festeja este sábado.

El comisario de Fairfield, Dan Marshall, informó que una persona murió y otras seis fueron hospitalizadas con heridas de bala, de las cuales al menos tres están en estado crítico. A última hora del viernes, indicó que la escena del crimen seguía con intensa actividad policial y que la investigación continuaba, sin precisiones sobre el sospechoso o los sospechosos.

David Bernal contó al canal local KCRA que su esposa estaba en el centro comercial cuando comenzaron los disparos. Según relató, ella escuchó cinco detonaciones muy fuertes y logró escapar por una salida ubicada del otro lado del predio. Ya está en su casa, pero todavía en shock. Bernal describió escenas de desesperación: gente que corría, gritaba y lloraba.

Otra vecina, Michelle Marie Anderson, estaba dejando a su sobrina en el lugar cuando oyó a un joven pedir ayuda después de haber sido herido. En declaraciones al mismo canal, lamentó que así se vive la previa de Halloween en Fairfield.