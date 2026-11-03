El CyberMonday 2026 arrancó con ventas récord de $25.000 millones en la primera jornada

La primera jornada del CyberMonday 2026 cerró con un balance positivo en el comercio electrónico nacional. Según datos informados por Tiendanube, las tiendas que operan en la plataforma alcanzaron una facturación de $25.000 millones durante el primer día del evento, lo que representó un incremento del 42,5% en comparación con la misma fecha de 2025 y ubicó al indicador por encima de la inflación interanual del 33,4% informada por el INDEC.

En total se registraron casi 190.000 órdenes pagas, lo que equivale a un crecimiento del 9% en la cantidad de transacciones. Sin embargo, las unidades vendidas experimentaron un avance leve del 1,3%. El ticket promedio se posicionó en torno a los $133.000 (un 31% más que en 2025), mientras que cada carro de compra incluyó un promedio de 3,6 productos, frente a los 3,9 registrados el año anterior. Los datos reflejan que el impulso del volumen facturado respondió en mayor medida al impacto de los precios y al acceso al financiamiento que al volumen físico de mercadería despachada.

Más tráfico de usuarios y cautela en la conversión El tráfico en los sitios de venta mostró una gran convocatoria: las sesiones superaron los 17 millones, marcando un alza del 26% respecto a la edición anterior. A pesar de este incremento en el flujo de visitas, la tasa de conversión descendió del 1,28% al 1,10%. Esta dinámica dio cuenta de un comportamiento de consumo orientado a la búsqueda activa, donde los usuarios navegaron por múltiples plataformas para comparar precios, costos de envío y opciones de pago antes de concretar la operación.

El interés por las promociones comenzó a manifestarse de manera anticipada. Entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, las ventas previas generaron $60.949 millones, un 64% más que en el mismo período de 2025. Asimismo, el inicio formal del evento tuvo un pico de demanda durante la madrugada: en la primera hora se concentraron 8.460 compras, representando cerca de una de cada cuatro órdenes emitidas hasta las 6 de la mañana.

Indumentaria al frente y repunte en el interior del país En cuanto a los rubros con mayor demanda, la categoría Indumentaria concentró la mitad de las operaciones de la jornada, superando las 93.000 compras. Por su parte, Hogar y Decoración mostró el mayor dinamismo interanual, con un aumento del 25% en las órdenes y un ticket promedio que sobrepasó los $215.000.