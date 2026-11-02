CyberMonday 2026: cómo aprovechar los descuentos, las cuotas y el envío gratis a partir de hoy

El CyberMonday 2026 comenzó este lunes 2 de noviembre con cerca de 15.000 MegaOfertas, casi 800 empresas participantes y promociones que estarán vigentes hasta el miércoles 4. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) organiza una edición en la que los compradores tendrán que mirar más allá del porcentaje de rebaja: el envío, las cuotas y el precio final serán determinantes para evaluar cada oportunidad.

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Las ofertas se habilitaron a las 00:00 en el sitio oficial cybermonday.com.ar. Allí se podrán buscar productos, aplicar filtros y acceder a las tiendas adheridas para completar las compras. El evento reunirá propuestas de Electro y Tecno; Viajes; Bebés y Niños; Salud y Belleza; Deportes y Fitness; Indumentaria y Calzado; Muebles, Hogar y Deco; Super, Bodegas y Gastronomía; Motos y Autos; y Servicios y Varios.

En este contexto, el CyberMonday concentra a grandes marcas y pymes, que representan el 47 % de las empresas adheridas. Las promociones estarán disponibles hasta la medianoche del miércoles 4 de noviembre.

Durante las tres jornadas, las MegaOfertas Bomba se activarán entre las 12:00 y las 13:00. La Noche Bomba ofrecerá promociones seleccionadas de 20:00 a 22:00. El cierre llegará el miércoles, de 22:00 a 23:59, con el Megaboom.

Para comparar alternativas con rapidez, la plataforma tendrá filtros por precio, cuotas sin interés, colores, talles y descuentos por volumen, como 2x1 y 3x2. También incluirá un buscador de beneficios bancarios, un listado de los artículos más consultados y Cybot, un asistente de inteligencia artificial para orientar las búsquedas.

La edición 2025 del evento registró un descuento promedio del 31%, el más alto desde 2021, y la mitad de las compras se realizó con envío gratuito. Ese año, la facturación total llegó a $639.000 millones, un 29% más que en 2024, con 12,1 millones de unidades vendidas y cerca de 7 millones de órdenes de compra concretadas. Más de 8 millones de usuarios visitaron el sitio oficial durante las tres jornadas. Para la edición 2026, se espera que los descuentos oscilen entre el 30% y el 50% dependiendo de la categoría.

Qué conviene revisar antes de confirmar una compra

La experiencia de la edición anterior indica que la promoción no debe analizarse de forma aislada. En 2025, el descuento promedio fue del 31 % y la mitad de las compras se concretó con envío gratuito. Para este año, las rebajas podrían ubicarse entre el 30 % y el 50 %, según el rubro.

Antes de pagar, los usuarios pueden verificar algunos puntos básicos:

Comparar el precio del mismo producto en más de una tienda y revisar su evolución previa.

Confirmar el costo y el plazo de entrega antes de avanzar al pago.

Evaluar si las cuotas sin interés o los descuentos con tarjeta modifican el valor final.

Chequear las condiciones de cambio, devolución y el botón de arrepentimiento.

Consultar reseñas de otros compradores y las especificaciones del producto.

La inteligencia artificial gana espacio en la búsqueda de descuentos

Un estudio de Ipsos para Google mostró que el 85 % de los encuestados considera que una recomendación de IA puede influir en la elección de una marca, una tienda o un producto. El 36 % la usa para encontrar una mejor relación entre precio y beneficio, mientras que el 33 % recurre a estas herramientas para comprobar si un descuento es real.

La cautela sigue presente en las decisiones. El 74 % de los consumidores espera rebajas efectivas y precios especiales, pero el 53 % identifica a la calidad como el principal motivo para comprar. Además, el envío gratuito es el beneficio más esperado, por encima de las cuotas sin interés y de las promociones directas.