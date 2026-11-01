Una intensa tormenta con granizo azotó a Mendoza: cómo seguirá el tiempo en la vecina provincia

La siesta de este domingo 1 de noviembre estuvo marcada por una intensa tormenta en el Gran Mendoza q ue registró además caída de granizo pequeño. En Godoy Cruz se sintió con intensidad al igual que en varias zonas de Guaymallén, donde además de abundante caída de agua, cayó granizo de distinto tamaño.

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Pasadas las 16, la tormenta amainó y comenzó a dirigirse hacia la zona Este donde se anticipa también caída de granizo y mucha agua.

La jornada en Mendoza se esperaba con condiciones meteorológicas sensiblemente más frescas e inestables en comparación con el cierre de la semana.

Tal como anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Contingencias Climáticas, la jornada está marcada por una alerta amarilla de tormentas para la zona este y centro de la provincia.

Para hoy se prevé una temperatura máxima que alcanzará los 23°C a 24°C durante la tarde, mientras que la mínima se posicionó entre los 13°C y 14°C. Luego del paso de precipitaciones ligeras aisladas durante la mañana.

En cuanto a la circulación del aire, predominarán los vientos leves provenientes del sureste con velocidades entre 8 y 12 km/h, acompañados por un nivel de humedad promedio del 44% al 56%.

¿Cómo seguirá el tiempo en Mendoza?

Para el inicio de la semana laboral, el pronóstico extendido anticipa condiciones similares para el lunes, con una máxima estimada en 23°C y cielo mayormente nublado, antes del ascenso paulatino de la temperatura previsto hacia mediados de semana.

Gentileza Los Andes