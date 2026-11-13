Las exportaciones de vino argentino crecieron un 28% en octubre y San Juan se afianza como segundo polo exportador

La agroindustvidria vitivinícola nacional cerró el mes de octubre de 2026 con números positivos en sus ventas al mercado externo. De acuerdo con el último informe difundido por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) , las exportaciones de vino argentino alcanzaron los 218.481 hectolitros , lo que representa un crecimiento interanual del 28,0% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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En términos de facturación, los despachos sumaron 68,09 millones de dólares FOB , marcando una suba del 19,3% .

Al analizar el acumulado de los primeros diez meses del año, el sector contabilizó un total de 1.691.647 hectolitros exportados y divisas por 540,38 millones de dólares FOB . Si a ese volumen se le suma el mosto concentrado, la agroindustria vitivinícola trepó a los 657,96 millones de dólares FOB entre enero y octubre.

El desglose por tipo de producto muestra que el vino fraccionado continuó siendo el motor principal de la plaza externa, concentrando el 72,9% del volumen y el 85,3% del valor total exportado en octubre. Este segmento totalizó 159.206 hectolitros y 58,11 millones de dólares FOB , con la botella como el formato indiscutido.

Por su parte, el vino a granel experimentó un salto considerable en el período, al comercializar 59.275 hectolitros por un valor de 9,98 millones de dólares FOB . A esto se sumó el buen desempeño de los espumosos, que aportaron 1.547 hectolitros equivalentes a 1,51 millones de dólares FOB .

Entre las variedades elegidas en el mundo, el Malbec volvió a posicionarse en la cima con 128.916 hectolitros comercializados y 39,68 millones de dólares FOB. Sus principales destinos internacionales fueron Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá y México.

El protagonismo de San Juan en el mapa exportador

En el plano federal, Mendoza lideró el volumen general con el 91,9% de las ventas de vino y el 92,7% del valor FOB, pero San Juan se consolidó firmemente como el segundo polo exportador del país. La provincia aportó 10.007 hectolitros de vino, alcanzando un valor de 1,89 millones de dólares FOB.

Asimismo, San Juan tuvo un papel central en el mercado del mosto concentrado. Las exportaciones provinciales en este rubro alcanzaron las 2.987 toneladas, lo que representa el 33% del total nacional, generando ingresos por 3,96 millones de dólares FOB.

A nivel general, el mosto nacional totalizó en octubre 8.961 toneladas métricas por 11,83 millones de dólares FOB, registrando una leve baja mensual del 6,4% en volumen pero manteniendo en el acumulado anual un avance interanual del 18,2% en toneladas y del 8,1% en facturación, ratificando el peso de Cuyo en el comercio internacional vitivinícola.