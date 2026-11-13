Salarios: el sector registrado empató con la inflación, pero el índice general perdió poder de compra

Los salarios del sector registrado aumentaron 1,9% en septiembre, logrando empatar exactamente con la inflación registrada en ese mismo mes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Sin embargo, el índice general de salarios —que incluye al segmento informal— avanzó apenas 1,3%, quedando 0,6 puntos porcentuales por debajo del costo de vida y cortando una racha de cinco meses consecutivos de recuperación real.

El empleo registrado cayó en agosto y acumula una baja de 126.000 puestos en un año

Capacidad instalada de la industria supera el 60% en septiembre pero cae en la comparación interanual

"Los trabajadores registrados sostienen su ingreso por debajo de los precios, lo que sugiere una recuperación incompleta del poder adquisitivo formal", analizó Tomás Amerio, economista de la Fundación Libertad y Progreso.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los datos difundidos por el INDEC y destacó la evolución de los haberes previsionales y las asignaciones sociales a través de sus redes sociales: "Las jubilaciones registraron un crecimiento de 13,9% en términos reales entre diciembre de 2023 y octubre de 2026, en tanto el monto de la AUH se incrementó 109,4% en el mismo período", afirmó.

A nivel global, el Índice de Salarios del INDEC reflejó una suba mensual del 1,3%, lo que implicó una pérdida real frente al 1,9% de inflación. En el acumulado del año, el indicador general suma un alza del 26,7% y alcanza el 34,3% interanual (superando por menos de un punto al 33,4% del IPC).

Según explicó Amerio, el retroceso mensual del promedio general tuvo un responsable claro: "La caída la provocó el empleo no registrado, cuyo ajuste negativo arrastró el índice general. La lectura interanual muestra que los salarios apenas superan a la inflación (34,3% contra 33,4%), pero esa ventaja descansa casi por completo en el segmento informal, que muestra la mayor variación".

Desempeño sector por sector

Al desagregar las cifras del noveno mes del año, dos de los tres grandes grupos relevados perdieron frente al avance de los precios:

Sector privado registrado: Subió 1,9% en septiembre (a la par de la inflación).

Sector público: Creció 1,8% en el mes (0,1 puntos por debajo del IPC). Al interior de este segmento, los salarios del sector público nacional aumentaron 3,5% en septiembre (29% interanual y 24,6% acumulado en el año), mientras que los del sector público provincial avanzaron 1,3% (30,2% interanual y 24,8% acumulado respecto a diciembre).

Sector privado no registrado: Registró una caída nominal del 0,8%, quedando 2,7 puntos porcentuales por debajo de la inflación mensual.

De cara al cierre del año, los analistas advierten que la carrera entre precios y sueldos enfrenta un nuevo desafío. "La aceleración inflacionaria de octubre (2,2%), impulsada por las tarifas de gas, complica este escenario. Si los ajustes salariales no la acompañan, esa ganancia podría erosionarse", concluyó el economista de Libertad y Progreso.