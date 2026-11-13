El empleo registrado cayó en agosto y acumula una baja de 126.000 puestos en un año

El mercado laboral argentino registró una nueva caída en el empleo registrado durante agosto, sumando una pérdida interanual de 126.400 puestos de trabajo. Los datos oficiales señalan una contracción del 1% respecto al mismo período anterior.

La merma se concentró en el empleo asalariado, tanto en el sector privado como en el público y en casas particulares. En contrapartida, el trabajo independiente, especialmente a través del monotributo, evidenció un crecimiento, sumando más de 19.000 inscriptos en el mes.

Según el informe de la Secretaría de Trabajo, el empleo asalariado privado experimentó una baja del 2,1% interanual, con 132.000 puestos menos. Por su parte, el sector público retrocedió un 0,8% interanual.

En agosto, el número total de trabajadores registrados alcanzó los 12.733.000, una cifra 126.400 inferior a la de agosto del año previo. El empleo asalariado privado, que representa la mayor parte de la estructura laboral, disminuyó un 1,6% en los últimos 12 meses, equivalente a 157.800 trabajadores menos. En términos mensuales, la caída fue del 0,12% respecto a julio, marcando 15 meses consecutivos de variaciones negativas.

El trabajo por cuenta propia, en cambio, mostró un incremento del 1,1% en el último año, sumando 31.400 personas más. El monotributo fue el principal motor de este crecimiento, con un aumento del 3,4% interanual (73.100 personas más). Sin embargo, los trabajadores autónomos y monotributistas sociales registraron caídas del 3% y 12% respectivamente.

Sectores y provincias con dinámicas dispares

La industria manufacturera fue uno de los sectores más afectados, con una caída del 4,4% en agosto respecto al mes anterior. Le siguieron la intermediación financiera (-3,9%), el comercio y reparaciones (-3,5%) y el transporte, almacenamiento y comunicaciones (-2,7%).

En contraste, la pesca lideró las subas sectoriales con un crecimiento del 2% en agosto. También mostraron aumentos la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (0,3%), los servicios sociales y de salud (0,2%), el suministro de electricidad, gas y agua (0,2%) y la enseñanza (0,2%).

A nivel regional, Neuquén lideró la suba mensual del empleo asalariado con un crecimiento del 0,6%. Las provincias de Tucumán, Formosa y Jujuy registraron mejoras del 0,4% cada una. En la comparación interanual, Neuquén, Río Negro, San Juan y Tucumán se mantuvieron en terreno positivo.