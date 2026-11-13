Capacidad instalada de la industria supera el 60% en septiembre pero cae en la comparación interanual

La capacidad instalada superó el sesenta por ciento en septiembre, reflejando una leve merma anual en medio de la crisis económica que afecta al sector manufacturero.

La industria manufacturera argentina alcanzó en septiembre un nivel de utilización de su capacidad instalada del 60,1%. Este valor marca la primera vez en el año que se supera el umbral del 60%, un dato que, si bien positivo en la comparación mensual, se sitúa por debajo del registro obtenido en septiembre de 2025.

El informe del INDEC detalla que esta cifra representa una merma de 1,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año pasado. Esta situación se da en un contexto de profunda crisis económica para el sector, marcado por la capacidad ociosa y una persistente destrucción de empleo.

El retroceso más significativo se observó en la elaboración de sustancias y productos químicos, que operó al 60% de su potencial, 3,7 puntos por debajo del año anterior. Esta caída se atribuye principalmente al derrumbe en la producción de materias primas plásticas y caucho sintético.

Sectores en retroceso y otros que lideran la ocupación La metalmecánica y la industria automotriz también mostraron niveles de utilización de capacidad instalada por debajo del promedio general. La primera operó al 40,5%, con una menor fabricación de maquinaria agrícola y electrodomésticos, mientras que la automotriz retrocedió 7,6 puntos respecto al año anterior, reflejando una actividad más débil en las terminales.

Por otro lado, sectores como la refinación de petróleo (82,9%), papel y cartón (70,7%), productos alimenticios y bebidas (69,5%), industrias metálicas básicas (69,2%) y productos minerales no metálicos (61,4%) superaron el nivel general de utilización. La producción de sustancias y productos químicos se ubicó en el límite inferior con 60,0%, seguida por edición e impresión (59,8%) y productos del tabaco (50,2%). La industria automotriz registró un 49,5%, productos de caucho y plástico un 44,8%, productos textiles un 44,1%, y la metalmecánica (excepto automotores) un 40,5%.