    • 14 de noviembre de 2026 - 09:33

    Sin acuerdo en la paritaria docente: los gremios rechazaron la oferta y reclamaron nuevos aumentos

    UDAP, UDA y AMET consideraron insuficiente la propuesta del Gobierno de San Juan y presentaron una contrapropuesta que incluye subas para noviembre, diciembre y enero. La próxima reunión será el 10 de diciembre.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La discusión salarial entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes volvió a quedar sin definiciones. En una nueva reunión paritaria en el Centro Cívico, los representantes de UDAP, UDA y AMET el viernes por la noche rechazaron la oferta oficial y plantearon una serie de modificaciones para mejorar los ingresos del sector. Ante la falta de consenso, las partes acordaron retomar las negociaciones en diciembre.

    Leé además

    FaustoSpotorno, economista. 

    Fausto Spotorno: "La minería ya es importante y empieza a traccionar la economía del país"

    Por Gustavo Bruni
    las exportaciones de vino argentino crecieron un 28% en octubre y san juan se afianza como segundo polo exportador

    Las exportaciones de vino argentino crecieron un 28% en octubre y San Juan se afianza como segundo polo exportador

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Del encuentro participaron la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem. Por el lado sindical estuvieron Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Adrián Ruiz (AMET).

    Luego de rechazar la propuesta oficial, los sindicatos presentaron un planteo que apunta a extender la actualización salarial vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). En concreto, solicitaron que el mecanismo de ajuste según la inflación del mes anterior se aplique en los haberes de noviembre, diciembre y enero de 2027.

    Además, la contrapropuesta contempla para enero del próximo año un incremento de seis puntos en todos los cargos del nomenclador docente, una suba de diez puntos en el ítem E60 y una mejora en el concepto de conectividad.

    Desde el Ejecutivo provincial señalaron que, por el momento, no están dadas las condiciones para presentar una nueva oferta. Entre los argumentos expuestos mencionaron que el último índice de inflación, correspondiente a octubre, fue del 2,2%, y que los plazos administrativos para liquidar los salarios de noviembre y diciembre están próximos.

    En ese contexto, el Gobierno mantuvo su postura inicial de aplicar el incremento calculado en función de la variación del IPC del mes anterior solamente para los sueldos de noviembre, sin extender por ahora ese esquema a los meses siguientes.

    Sin una propuesta superadora y con posiciones todavía alejadas, la reunión pasó a un cuarto intermedio, con el aval de las organizaciones sindicales. La próxima instancia de negociación quedó fijada para el 10 de diciembre a las 14, cuando volverán a discutir la actualización salarial correspondiente a diciembre y enero de 2027.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La industria manufacturera superó el 60% de capacidad instalada en septiembre.

    Capacidad instalada de la industria supera el 60% en septiembre pero cae en la comparación interanual

    Por Redacción Diario de Cuyo
    salarios: el sector registrado empato con la inflacion, pero el indice general perdio poder de compra

    Salarios: el sector registrado empató con la inflación, pero el índice general perdió poder de compra

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El empleo registrado cae en agosto y acumula una baja de 126.000 puestos en un año

    El empleo registrado cayó en agosto y acumula una baja de 126.000 puestos en un año

    El empleo registrado total bajó un 1% en agosto, sumando 12.733.000 trabajadores.

    El empleo registrado cae 1% en agosto y acumula más de 126 mil puestos perdidos

    Por Redacción Diario de Cuyo