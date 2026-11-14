Sin acuerdo en la paritaria docente: los gremios rechazaron la oferta y reclamaron nuevos aumentos

UDAP, UDA y AMET consideraron insuficiente la propuesta del Gobierno de San Juan y presentaron una contrapropuesta que incluye subas para noviembre, diciembre y enero. La próxima reunión será el 10 de diciembre.

La discusión salarial entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes volvió a quedar sin definiciones. En una nueva reunión paritaria en el Centro Cívico, los representantes de UDAP, UDA y AMET el viernes por la noche rechazaron la oferta oficial y plantearon una serie de modificaciones para mejorar los ingresos del sector. Ante la falta de consenso, las partes acordaron retomar las negociaciones en diciembre.

Del encuentro participaron la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem. Por el lado sindical estuvieron Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Adrián Ruiz (AMET).

Luego de rechazar la propuesta oficial, los sindicatos presentaron un planteo que apunta a extender la actualización salarial vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). En concreto, solicitaron que el mecanismo de ajuste según la inflación del mes anterior se aplique en los haberes de noviembre, diciembre y enero de 2027.

Además, la contrapropuesta contempla para enero del próximo año un incremento de seis puntos en todos los cargos del nomenclador docente, una suba de diez puntos en el ítem E60 y una mejora en el concepto de conectividad.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que, por el momento, no están dadas las condiciones para presentar una nueva oferta. Entre los argumentos expuestos mencionaron que el último índice de inflación, correspondiente a octubre, fue del 2,2%, y que los plazos administrativos para liquidar los salarios de noviembre y diciembre están próximos.