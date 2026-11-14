Cerraron casi 10.000 empresas en lo que va de 2026: cuáles fueron los sectores más afectados

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el universo de firmas con personal registrado cayó un 2% entre diciembre de 2025 y agosto de 2026. El comercio, la industria y el transporte concentran el 78% de las bajas.

Se vendió una emblemática marca de galletitas: qué gigante de los alimentos se la quedó

El tejido empresarial argentino registró una contracción en los primeros ocho meses de 2026, con una pérdida neta de 9.821 firmas con al menos un trabajador formal. De acuerdo con las últimas estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el total de empresas empleadoras pasó de 489.749 en diciembre de 2025 a 479.928 en agosto último, lo que representa una caída del 2%.

El relevamiento oficial —que contabiliza únicamente a compañías registradas con cobertura de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), excluyendo a unipersonales— refleja un saldo negativo surgido de la diferencia entre las 10.906 empresas que dejaron de figurar en el sistema y las 1.085 que se incorporaron durante ese lapso. De los 20 rubros analizados, 14 cerraron agosto con menos unidades productivas y apenas seis lograron expandirse.

La mayor retracción se concentró en las actividades ligadas a la producción y circulación de bienes. El comercio, que representa poco más del 29% del total de empleadores del país, lideró la caída en términos absolutos al perder 4.156 empresas (de 144.301 a 140.145), lo que implica un descenso del 2,9% y explica por sí solo más del 42% del retroceso general.

Detrás se ubicaron la industria manufacturera, que pasó de 47.040 a 45.199 firmas (-1.841, equivalente a una baja del 3,9%), y el sector de transporte y almacenamiento, que registró la caída porcentual más pronunciada entre los rubros de mayor peso al retroceder un 4,9% (1.663 empresas menos, bajando de 33.979 a 32.316). Entre estos tres segmentos sumaron 7.660 bajas, concentrando el 78% de la contracción total.

El bloque vinculado al mercado inmobiliario también acusó el impacto: los servicios inmobiliarios perdieron 961 firmas (-3,6%, al pasar de 26.428 a 25.467), mientras que la construcción cayó en 329 unidades (-1,6%, de 19.980 a 19.651). Por su parte, la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca —segundo rubro en cantidad de empleadores— redujo su plantel en 753 empresas (-1,5%), y el sector de alojamiento y servicios de comida retrocedió en 552 firmas (-2,2%). En términos relativos, el mayor descenso correspondió a organizaciones y órganos extraterritoriales (-6,3%), aunque con escasa incidencia en el volumen global.

Los seis sectores que lograron crecer

En la vereda opuesta, solo seis actividades cerraron agosto con saldo positivo, todas vinculadas principalmente a servicios personales, salud o al ámbito estatal, rubros menos expuestos al ciclo de bienes. Sin embargo, las 1.085 altas apenas representaron cerca del 10% de las bajas registradas.

El mayor crecimiento se dio en servicios de asociaciones y servicios personales, que sumó 683 empresas (un alza del 1,6%, pasando de 41.702 a 42.385) y aportó el 63% de las incorporaciones del período. Le siguieron las actividades administrativas, con 199 firmas más (+1,6%), y salud humana y servicios sociales, que agregó 156 unidades.

Con variaciones mucho más acotadas completaron la lista la administración pública (+25 empresas, un 0,9%), los servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento (+15, un 0,2%) y el suministro de electricidad y gas (+7, un 0,9%).